Prípravy 11. ročníka ONE DAY JAZZ FESTIVALU 2019 vrcholia

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Už o pár dní štartuje jedinečný jazzový festival fenomenálneho bubeníka Martina Valihoru ONE DAY JAZZ FESTIVAL v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Štartovací koncert festivalu zároveň symbolicky otvára aj Bratislavské kultúrne leto. Tradične festival začína na Bratislavskom hrade. Už 18. júna sa na mieste úžasnej histórie stretnú priatelia dobrej a kvalitnej hudby a môžete tak počuť a vidieť množstvo zaujímavých kultúrnych spojení.

Jedenásty ročník festivalu ONE DAY JAZZ hostí svetové aj domáce hviezdy. „Festival sa nesie v znamení HUMANIZMU A TOLERANCIE a preto aj účinkujúci sú vyberaní so zreteľom na tieto myšlienky.“ Zdôrazňuje riaditeľ festivalu Martin Valihora. Na úvod bratislavského koncertu sa tentoraz predstaví aj Ida Kelarová so svojim príbehom a projektom ČHAVORENGE v doprovode s československým jazzovým triom. Toto spojenie si budete môcť vypočuť spolu s Bratislavským chlapčenským zborom a Idinými rómskymi chlapcami.

Ida je fenomenálna a nenapodobniteľná. Pochádza z rómskej moravskej hudobnej rodiny. Jej otec Koloman Bitto bol známy rómsky muzikant. Po pôsobení v zahraničí sa roku 1995 vrátila do Česka. V Bystrém na Českomoravskej vysočine založila Medzinárodnú školu pre ľudský hlas. Organizuje medzinárodné workshopy, multietnické projekty, rómsky festival Gypsy Celebration Hartmanice a v rôznych krajinách zakladá spevácke zbory s repertoárom rómskych piesní. Výsledkom jej koncertov je dojemný večer a nezabudnuteľný zážitok, ktorý je jednou z osvedčených ciest, vďaka ktorej majoritná spoločnosť často prehodnocuje svoje názory na Rómov.

Chlapčenský zbor zároveň vystúpi aj s jedinečným bubeníkom svetového formátu Martinom Valihorom. Čo bude určite zaujímavé prepojenie.

V druhej časti otváracieho festivalu do Bratislavy prinesie nezabudnuteľný hudobný zážitok v podobe nenapodobniteľnej izraelskej speváčky Achinoam Nini – NOA. Jej hudba je označovaná ako elegantná zmes západnej, židovskej a arabskej kultúry. Túto jemnú hudobnú zmes si budete môcť vypočuť v spojení so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa. Zároveň s ňou vystúpia, ako je pre NOU príznačné, aj naši etablovaní slovenskí špičkoví hudobníci.

„A nebol by to One Day Jazz, keby na záver neprekvapil. Predstavte si Idu, Nou, filharmóniu, chlapčenský zbor, bubny a perfektný jazz…už len to šípi jedno veľké prekvapenie, ktoré verím, že sa podarí,“ prezradil Martin Valihora snahu dramaturgie opäť divákov na záver odmeniť niečím jedinečným.

FESTIVAL BUDE PRE 200 ŠTUDENTOV BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL ZADARMO

ONE DAY JAZZ Festival v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pravidelne pozýva na každý júnový otvárací koncert aj 200 stredoškolákov z bratislavských škôl a venuje im vstup zdarma. Môžu tak zažiť a vidieť, čo všetko si jednotlivé kultúry sveta môžu ponúknuť a čo všetko môžu vytvoriť cez hudbu, ktorá spája. Rovnako majú možnosť vidieť aj svojich rovesníkov, ktorí dokazujú svojím talentom a tvrdou prácou, že cez hudbu môžu tiež vyjadriť svoj postoj k životu a môže ich to motivovať a osloviť aj na ich ďalšej životnej ceste.

ONE DAY JAZZ FESTIVAL NAPRIEČ SLOVENSKOM

One Day Jazz festival svoju jazzovú náladu následne nesie aj naprieč celého Slovenska. Navštívime Banskú Štiavnicu, Žilinu a Košice, kde ponúkame formácie moderného jazzu ako Ari Hoenig Trio – edukátor a svetový hudobník, ktorý spolupracuje so známymi hudobnými menami, ktoré sú tiež ako on etablované na newyorskej scéne ako Nitai Hershkovits – piano, či Or Bareket, ktorý hrá na kontrabas. Predstavia sa aj Ovsepian, Camarda a Valihora Trio, Darkness Positive či Ochepovsky Project. Predstavíme Vámajnováčikov našej jazzovej rodiny – Ľudové Mladistvá. Títo nadšenci sviežo spájajú prvky folklóru, jazzu, klasickej i modernej hudby. Po tejto šnúre letný One Day Jazz sa vracia opäť do Bratislavy, kde sa predstaví fenomenálny saxofonista Kenny Garrett- legenda, ktorú celá scéna veľmi dobré pozná a vyrastali na ňom celé hudobné generácie.

JAZZOVÉ DIELNE

V rámci One Day Jazz Festivalu budeme mať možnosť zažiť dva jazzové dielne svetových hviezd ARI HOENIG TRIO a THE KENNY GARRETT QUINTET v spolupráci s Letnou jazzovou dielňou, ktorú každoročne organizuje Slovenská jazzová spoločnosť.

„Veľmi sa tešíme, že One Day Jazz Festival môže v spolupráci so Slovenskou Jazzovou spoločnosťou na tejto jazzovej dielni priniesť svetových hudobníkov, ktorí určite zhodnotia túto edukatívnu a potrebnú aktivitu.” Konštatuje riaidteľ festivalu Martin Valihora.

Všetky tieto emócie Vám už od 18. júna ponúka One Day Jazz Festival na Bratislavskom hrade, na ktorý Vás všetkých pozývame.

