Príslušníci ZVJS budú môcť nastúpiť do práce v prípade pozitívneho testu, musia dodržiavať niekoľko podmienok

K osobám v osobitnom režime pri izolácii a karanténe pribudnú od 5. februára príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Znamená to, že aj v prípade pozitívneho výsledku testu budú môcť nastúpiť do práce, ak to bude nevyhnutné. Vyplýva to z novej vyhlášky k izolácii a karanténe Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

„Túto zmenu sme do vyhlášky zapracovali na základe žiadosti ZVJS. Dôvodom je vývoj chorobnosti na COVID-19 u príslušníkov zboru a jej predpokladaný nárast v nadchádzajúcich dňoch,“ vysvetlila Račková.

Dotknutí príslušníci však budú musieť dodržať niekoľko podmienok. Musia používať respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, rukavice a obmedziť pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru. Zároveň je potrebná dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom. Tiež bude nutné zabezpečiť možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných pozitívnych osôb, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia.