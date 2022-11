Príspevok na bývanie čakajú v budúcom roku zmeny, informoval minister Krajniak po tripartite

Príspevok na bývanie čakajú v budúcom roku zmeny. Dohodli sa na tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Konfederáciou odborových zväzov SR.

Zásadná pripomienka odborárov

Po pondelkovej tripartite o tom informoval minister práce Milan Krajniak. Sociálni partneri rokovali aj o návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Práve príspevku na bývanie sa týkala zásadná pripomienka odborárov k legislatíve. Po rokovaní ju zmenili na obyčajnú.

„My v budúcoročnom rozpočte máme dostatok zdrojov na pomoc domácnostiam s bývaním najmä v súvislosti s cenami energií, oveľa viac ako by ten návrh, ktorý pôvodne dali, zahŕňal, akurát to teraz vieme urobiť jednorazovo v súvislosti s cenami energií a v priebehu budúceho roka sme sa dohodli, že si sadneme a skúsime to prepísať na trvalejší rozšírený príspevok na bývanie,“ objasnil minister.

Navýšenie niektorých príspevkov

Ako doplnil, v rámci novely zákona o hmotnej núdzi by malo prísť k navýšeniu niektorých príspevkov a k ich zjednoteniu. Zároveň sa podľa neho snažia dosiahnuť taký stav, aby nebolo pre človeka finančne výhodnejšie zostať v hmotnej núdzi a hľadať si prácu iba do nejakej sumy, pretože inak by vypadol z hmotnej núdze.

Ako všeobecne k dnešnému rokovaniu uviedol minister práce, bolo konštruktívne, vo veľkej väčšine bodov sa im podarilo nájsť zhodu. Jedinou výnimkou je návrh novely zákona o katastri nehnuteľností, kde sociálni partneri nedospeli k dohode a legislatíva zostala s rozpormi.