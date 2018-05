Producent filmu o Štefánikovi odmieta podozrenia SaS, časový posun spôsobila výmena režiséra

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Producent historického životopisného filmu Generál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Milan Stráňava odmieta tvrdenia poslankyne NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Renáty Kaščákovej o možnom subvenčnom podvode pri prípravách filmu.

Film zároveň podľa Stráňavu nie je v ohrození, naopak, je tesne pred natáčaním a časový posun spôsobila výmena režiséra. „Celovečerný film a televízna trilógia sú v poslednej fáze prípravy pred nakrúcaním. Prvý filmovací deň medzinárodnej koprodukcie je naplánovaný na 12. júla. Odklad nakrúcania spôsobila výmena na poste režiséra, ktorá však bola nevyhnutná. Novým režisérom filmu aj trilógie je renomovaný francúzsky režisér Jérôme Cornuau,“ uviedol pre agentúru SITA v stanovisku k piatkovej tlačovej besede poslancov SaS producent filmu s tým, že termíny posunu nakrúcania riešia v súčasnosti dodatkom zmluvy s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) a termíny v zmluvách s Audiovizuálnym fondom (AVF) sa nemenia.

Rokujú s ďalšími partnermi projektu

Milan Stráňava doplnil, že o koprodukčných a iných obchodných zmluvách s ďalšími partnermi projektu sa rokuje, takže ich časovo nelimitujú. „O týchto skutočnostiach by sa pani poslankyňa dozvedela v prípade, že by si počkala na odpovede na svoje žiadosti, ktoré poslala do RTVS a AVF. O aktuálnom stave projektu by sa dozvedela tiež v prípade, keby ma o tieto informácie požiadala,“ zdôraznil producent, ktorého spoločnosť napríklad v nedávnom období produkovala film Únos či rozprávku Láska na vlásku.

Poslanci parlamentu za stranu SaS Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár v piatok 25. mája na tlačovej besede oznámili, že pre podozrenie zo subvenčného podvodu pri výrobe filmu Generál, ktorý označili za veľkofilm, podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Natáčanie Generála k 100. výročiu smrti Štefánika sa podľa Renáty Kaščákovej ešte ani nezačalo, no na film od štátu išlo už približne trištvrte milióna eur. Ako na tlačovej besede povedala tímlíderka SaS pre kultúru Kaščáková, s tvorcami filmu nehovorila, sledovala zmluvy dostupné v centrálnom registri zmlúv a ďalšie verejne prístupné zdroje. Z týchto zdrojov zistila, že od roku 2013 doteraz bola na film schválená podpora štátu 1,8 milióna eur, konkrétne cez štyri zmluvy s AVF a jednu zmluvu s RTVS. Celkový rozpočet filmu má byť oveľa vyšší, no ani podrobným štúdiom všetkých zmlúv sa Kaščákovej presné celkové číslo nepodarilo zistiť, a to ani pri krížovej kontrole zmlúv. Obrovský problém vidí pri čerpaní peňazí na film ako celok. Ako tvrdí, krížovou kontrolou všetkých zmlúv zistili, že dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. Vidí množstvo pochybení. Napríklad podľa nej žiadateľ doteraz z celkovej schválenej sumy 1,8 mil. eur vyčerpal už približne trištvrte milióna eur, no k dnešnému dňu sa film ešte nezačal nakrúcať. Pritom prvá etapa filmovania sa mala skončiť na konci roka 2017 a posledná klapka mala padnúť na budúci štvrtok, teda 31. mája 2018. Podľa Kaščákovej nielenže nebol ani jeden filmovací deň, no nie je známe ani herecké obsadenie či aké budú filmovacie lokality.

Reťazenie zmlúv odmieta

Vyjadrenia na adresu pripravovaného filmu môžu podľa Stráňavu nielen priamo poškodiť projekt Generál, či jeho spoločnosť a osobu, ale v neposlednom rade AVF, RTVS a filmové prostredie na Slovensku ako celok. Stráňava vyvracia slová Kaščákovej o „reťazení zmlúv“ a možnom subvenčnom podvode. „O žiadne ‘reťazenie zmlúv‘ nejde. Je to prirodzený etapový vývoj prípravy a realizácie filmu, kde je každá etapa kvôli prehľadnosti pokrytá osobitnou zmluvou, prechádza osobitnou komisiou a osobitne sa aj zúčtováva. Najmä pri náročnejších projektoch je tak zabezpečená prehľadnosť vývoja a realizácie projektu v každej jeho fáze. To znamená, že moje štyri zmluvy s AVF projektu Generál sú v takýchto prípadoch bežnou praxou a pokrývajú štyri vývojové a realizačné fázy projektu. Rozpočet vo výške 4,5 milióna eur, v prípade takéhoto projektu (dve audiovizuálne diela), sa pohybuje na spodnej hranici realizovateľnosti,“ napísal v stanovisku producent, ktorý je ochotný poslankyni SaS poskytnúť podklady na vypracovanie alternatívneho rozpočtu.

Producent Generála súhlasí s tvrdením, že na projekt doteraz išlo zo štátnej podpory približne 750-tisíc eur, pričom „nebola natočená ani jedna klapka“. Tieto peniaze a ďalších približne 320-tisíc eur od iných partnerov „sú použité nielen na prípravu a prvú etapu nakrúcania, ale na prípravu celého projektu, čo reprezentuje približne 200 dní prípravy a 55 dní nakrúcania. Už prvým dňom nakrúcania, v našom prípade 12. júla, rastú náklady geometrickým radom, pretože prebieha súčasne príprava na ďalšie dni, samotná realizácia a už po druhom dni nakrúcania sa rozbieha tzv. postprodukcia, t.j. film aj trilógia sa začínajú strihať.“ Dodal, že ďalšia splátka z AVF aj z RTVS je prísne viazaná na stupeň rozpracovanosti. „Obrazový materiál z nakrúcania sa posiela nielen do strižne, ale aj na pracoviská v AVF a RTVS, kde sa fyzicky kontroluje. Zhruba 30 a viac dní po kontrole obrazového materiálu je možné uvoľniť ďalšiu splátku. Keďže aj v tomto čase práce pokračujú, tieto obdobia prekrývajú producenti komerčnými úvermi. Býva obvyklé, že ďalší partneri filmu vstupujú finančne do projektu v druhej tretine prác, napriek podpísaným zmluvám pred realizáciou,“ vysvetlil kontrolu použitia verejných financií na filmovú tvorbu producent Milan Stráňava.

Tvrdenia odmietli Audiovizuálny fond aj RTVS

Tvrdenia poslancov SaS z 25. mája v ten istý deň odmietli predstavitelia AVF aj RTVS a zhodne konštatovali, že poslankyňa mohla počkať na odpovede od oboch inštitúcií, na ktoré sa obrátila so žiadosťou o sprístupnenie informácií o pripravovanom filme. „S poľutovaním konštatujeme, že väčšina ich tvrdení týkajúcich sa Audiovizuálneho fondu sa nezakladá na skutočnosti ani na jej zodpovednom poznaní,“ napísali v reakcii na vyhlásenia poslancov SaS pre agentúru SITA predseda Rady AVF Miloslav Luther a riaditeľ AVF Martin Šmatlák. RTVS okrem iného pripomenul dôvody posunu začiatku natáčania. Ako napísal verejnoprávny vysielateľ v reakcii, „keďže na základe obojstrannej dohody odstúpila na jeseň z projektu režisérka Mariana Čengel Solčanská a kým vstúpil do projektu nový režisér, predĺžila sa fáza prípravy projektu a oddialila sa jeho komplexná príprava a produkcia. RTVS aktuálne rokuje s koprodukčným partnerom JMB Film & TV Production Bratislava s.r.o. o príprave dodatku k existujúcej koprodukčnej zmluve, v ktorom budú zadefinované nové nastavenia a termíny realizácie projektu“.

RTVS pripomenul, že zmluvy na výrobu koprodukčných filmov sú v RTVS nastavené tak, aby vklad RTVS bol hradený na základe splátok viazaných na dodanie zmluvne presne dohodnutého výkonu. Luther a Šmatlák z AVF k doterajším zmluvám o dotáciách na podporu filmu konštatovali, že výroba filmu sa „nezačína prvým dňom nakrúcania, ale dôslednou literárnou aj realizačnou prípravou, výberom lokácií, obsadením postáv aj pozícií vo výrobnom štábe, prípravou kostýmov, prostredí či rekvizít a množstvom ďalších činností, bez ktorých sa nakrúcanie žiadneho filmu nemôže začať“. Práve tieto činnosti boli predmetom troch zmlúv o podpore projektu Generál z AVF, ktoré prijímateľ vyúčtoval. Štvrtá zmluva je „účelovo určená na nakrúcanie a na postprodukciu filmu a je jednoznačne viazaná nielen na dokončenie filmu, ale aj na jeho verejné uvedenie v kinách s termínom do 31.12. 2019“. A

VF tvrdí, že na vývoj a prípravu realizácie projektu Generál doteraz poskytol spolu 247 900, ktoré sú všetky vyúčtované na konkrétne výdavky, výkony a vecné výstupy, pričom ani jeden z nich nie je predložený viackrát. „Táto suma predstavuje 27 % z celkovej doteraz schválenej sumy dotácií z fondu na podporu tohto projektu a iba 5,5 % z jeho predpokladaného celkového rozpočtu. Akékoľvek ďalšie financie z fondu sú striktne viazané na dokončenie filmu a na jeho uvedenie do distribúcie,“ zdôraznilo vedenie AVF a dodalo, že zodpovednosť za dokončenie filmu nesie v plnej miere producent a jeho koprodukční partneri a ak sa dokončiť film nepodarí, musia sa peniaze fondu vrátiť.