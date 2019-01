Produkcia vína v EÚ by sa mal do roku 2030 stabilizovať, kým vývoz šumivých vín bude rásť

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Produkcia vína v Európskej únii by sa mala do roku 2030 stabilizovať, kým vývozy vína z EÚ by mali pokračovať v raste, najmä pre šumivé vína a vína so zemepisným označením.

V sledovanom období sa očakáva mierne zníženie spotreby vína z 26 litrov na obyvateľa EÚ v priemere v roku 2018 na 25,3 litra v roku 2030. Vyplýva to z poľnohospodárskeho výhľadu Európskej únie do roku 2030, ktorý zverejnila Európska komisia.

Produkcia vína by za uplynulý rok mala dosiahnuť 168 miliónov hektolitrov, pričom v roku 2030 to bude podľa odhadov Európskej komisie 165 miliónov hektolitrov vína ročne.

„Pokiaľ ide o sektor vína, očakáva sa stabilizácia celkovej produkcie v Európskej únii a európskeho využitia. Európska únia by mala zároveň udržiavať do roku 2030 stabilný rast vývozu,“ uviedla Európska komisia vo výhľade.