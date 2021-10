Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – november 2021

V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa podmienky účasti na sprievodných programoch môžu zmeniť. Prípadné zmeny budú komunikované na našich sociálnych sieťach a webe.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

6. 5. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Katarína Beňová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Aurel Hrabušický, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus jeho (digitálna) kópia. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

Foto: Martin Deko, SNG

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30. 9. 2021 – 15. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / koncepcia: Eva Specogna Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Radi objavujete, experimentujete a chcete sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia? Naša Zóna – edukačný priestor, v ktorom spájame interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi umeleckých diel, je tu pre vás! Tretia tematická Zóna je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom obraze. Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok SNG od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch a mnohých iných. Každý z princípov vám hlbšie objasnia edukatívne praktické inštalácie, vďaka ktorým sami preskúmate konkrétne témy a vizualizujete si zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

Partnerom Aktívnej zóny je spoločnosť KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou.

Foto: Martin Deko, SNG

Akcia ZET – umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

Od novembra minulého roka do júla 2021 maľoval v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Jeho nový monumentálny obraz bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom otvárame množstvo rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti, téme strachu, vzťahu originálu a kópie či umeniu na zákazku. Zistite viac na www.akciazet.sng.sk!

Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Martin Piaček

20. 9. – 21. 11. 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Vladimíra Büngerová / dielo: Martin Piaček, 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie, 2007 – 2019

Pri pohľade na vystavenú sochu súčasného umelca Martina Piačeka v okne Esterházyho paláca je podstatné si uvedomiť, že sa nachádzame iba pár metrov od miesta, kde bol roku 1897 odhalený pamätník Márie Terézie, ktorý sa tu vynímal až do jeho vandalského zničenia legionármi počas prvej republiky. Piaček vo svojom ešte otvorenom cykle Najväčšie trapasy slovenskej histórie vytvoril sériu zámerne antimonumentálnych, subjektívne zvolených, neslávnych historických dejov, ktoré sa už nedajú vymazať. Zobrazil ich prostredníctvom tradičného žánru, odkazujúceho na pamätník a pomník alebo na klasickú figurálnu sochu v komornej mierke. Autor reakciou na zničenie pomníka Márie Terézie reflektuje zároveň aj dejiny sochárskeho umenia, upozorňuje na krátky život pamätníkov a háklivosť zobrazovania historických udalostí a osobností v čase a vo verejnom priestore.

Martin Piaček: 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie. 2007 – 2019. SNG Foto: SNG

Vo výklade: Šymon Kliman

22. 11. 2021 – 20. 1. 2022 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Lucia Almášiová / dielo: Šymon Kliman: Beautiful People. Jitka Pištová, 2008

Ako ďalšie dielo vo výklade predstavíme portrét Jitky Pištovej od slovenského fotografa Šymona Klimana. Fotografia pochádza zo súboru Beautiful People, v ktorom sa autor rozhodol narušiť stereotypný, skôr negatívny, pohľad na tému Rómov a namiesto toho priblížiť ich vlastnú krásu, prirodzenosť a osobitosť.

Sprievodca aktívneho pozorovateľa Novinka!

Do 31. 12. 2021 / nájdete na pokladni v Esterházyho paláci

Sprievodca s úlohami, otázkami a námetmi na zamyslenie pre každého, kto chce lepšie spoznať aktuálne výstavy aj iné priestory SNG. Nájdete v ňom inšpirácie a podnety k tomu, čo všetko a ako možno vidieť na rôznych miestach galérie. Postačí vám ceruzka, otvorené oči a myseľ a chuť objavovať. Sprievodcu pripravili maliar a ilustrátor Viliam Slaminka a šperkárka Dana Tomečková.

Foto: SNG

Máš umelecké črevo?: Sloboda voľby Nepremeškajte!

Ste tím mladých ľudí vo veku 14 ­– 19 rokov a radi by ste vyjadrili svoje myšlienky a postoje kreatívnym spôsobom? Potom je medzinárodná umelecká súťaž Máš umelecké črevo? pre vás šitá na mieru. Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2021, prihlášku a viac info o súťaži nájdete na webe umeleckecrevo.sng.sk. Využite možnosť prezentovať a obhájiť svoj projekt pred odbornou porotou a rovesníkmi. Možno práve on bude nainštalovaný v máji 2022 na výstave finálových prác v Slovenskej národnej galérii.

Sprievodný program

4/11

Prechádzka: Porevolučné pamätníky v Bratislave

Štvrtok / 18.00 / vstupné: 4 € / 2 € / Stretneme sa pred vstupom do Esterházyho paláca na Štúrovom námestí. Prechádzka sa koná za každého počasia, odporúčame teplú obuv a oblečenie.

Pozývame vás von! Na krátku prechádzku so sochárom Martinom Piačekom a Vladimírou Büngerovou, kurátorkou SNG. Zastavíme sa pred niekoľkými porevolučnými pamätníkmi v centre Bratislavy a budeme hovoriť o tom, aké boli podmienky vzniku monumentov pred a po roku 1989. Kto v súčasnosti určuje alebo by mal určovať okolnosti vzniku nových pamätníkov vo verejnom priestore? Prechádzka je sprievodným podujatím prezentácie Vo výklade: Martin Piaček, ktorá v okne Esterházyho paláca predstavuje autorovu sochu s názvom 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave (2007 – 2019).

7/11

Film: Čo oko nevidí – Hilma af Klint

Diskusia: Ženy v umení

Nedeľa / 19.00 a 20.30 / A4 – priestor súčasnej kultúry / vstup voľný / povinné rezervácie: goout.net / viac info: www.jedensvet.sk

V publikáciách o modernom umení sa dočítate, že počiatky abstrakcie sú spojené s umelcami, ako je Vasilij Kandinskij alebo Kazimír Malevič. Avšak nie je to úplne tak. V roku 2018 sa uskutočnila v Guggenheimovom múzeu v New Yorku výstava Hilmy af Klint, ktorá upozornila na to, že táto švédska umelkyňa bola možno prvou výtvarníčkou maľujúcou abstraktným jazykom. Tejto téme sa venovala vo svojom filme Čo oko nevidí – Hilma af Klint nemecká režisérka Halina Dyrschka. Okrem iného, cez príklad Hilmy af Klint, poukázala aj na (ne)viditeľnosť žien vo svete umenia. Premietanie filmu prebehne o 19.00, po filme budeme diskutovať o postavení žien v dejinách umenia so Sarah Camillou Pekarčíkovou z tvorivého tímu divadelného predstavenia venovaného Hilme af Klint a s kurátorkami Katarínou Bajcurovou zo SNG a Patríciou Ballx z GMB. Diskusiu môžete sledovať aj online na Facebooku festivalu Jeden svet a SNG.

Moderuje Michal Hvorecký. Diskusia je sprievodným podujatím festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

7/11

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Doroty Sadovskej Svätá Lucia (1998 – 1999). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

14/11

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Andyho Warhola Campbell’s Soup (1968). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

21/11

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Rudolfa Pribiša Operácia (1943). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

24/11

Koncert: Hudba dneška v SNG 40 – Hauke Harder: Grigio Due

Streda / 18.00 / Esterházyho palác, schodisko / vstupné: 4 € / 2 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Program: Hauke Harder – Munching it up in one mouthful (2006), Grigio Due (1997). Účinkujú: Hauke Harder, Peter Zwiebel.

Na jubilejnom koncerte cyklu Hudba dneška v SNG sa predstaví skladateľ a zvukový umelec Hauke Harder z Berlína na pozvanie intermediálneho podujatia JAMA a združenia ooo programom, ktorý nie je bežne zastúpený v dramaturgii slovenských hudobných organizácií. Harderovu skladbu Munching it up in one mouthful pre violu, sínusové vlny, zosilňovač a amplióny uvedie Peter Zwiebel, čím zároveň otvorí aj Harderovu zvukovú inštaláciu Grigio Due pre tri amplióny, zosilňovač a sínusové vlny. Zvukovú inštaláciu Grigio Due si v SNG budete môcť vypočuť do 15. decembra 2021.

Koncert realizuje SNG v spolupráci s JAMA a združením ooo v rámci cyklu Hudba dneška v SNG v dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2021 podporili z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, Hudobný fond a SOZA. Koncert a zvuková inštalácia sú súčasťou celoročného projektu ooo_2021 združenia ooo, podporeného FPU.

25/11

Kurátor & hosť: Dva pohľady na Sedem (vz)rúšok

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Etnologičky Helena Tužinská a Eva Hasalová reagujú na text a výstavnú prezentáciu kurátorky Lucie G. Stach Sedem (vz)rúšok o zložitých vzťahoch duše, tela a látky. V spoločnom dialógu pri vybraných dielach na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení sa sústredia na viaceré témy ako haptickosť, korporeálna moralita; dramaturgia a performativita cez odev; ticho, obradné ticho a jeho miesto v komunikácii; zmeny v komunikačných vzorcoch a v tvorbe symbolického priestoru.

Doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK. Hlavnými oblasťami jej odborného záujmu sú lingvistická antropológia, interkultúrna komunikácia a interpretácia rituálov. Je autorkou publikácie Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní.

Mgr. Eva Hasalová, kurátorka Zbierky historických textílií a odevov SNM – Historického múzea, kurátorka výstav a historička módy. Na tému dejiny odievania a textilu prednáša na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU a na Katedre textilnej tvorby VŠVU. Je spoluautorkou publikácie Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania.

28/11

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Emílie Rigovej Vomite ergo sum (2017). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Rodinné programy

3/11 a 10/11

Malé divy: Oči

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Vo svete výtvarného umenia je dôležité vedieť sa dívať. Zrak je tiež zmysel, ktorým najviac preskúmavame svoje okolie. No v prvých rokoch života ešte nemá také výsostné postavenie a detské vnímanie je zmyslovo rôznorodejšie. Iba postupne sa učíme koordinovať oči s ostatnými zmyslami, predovšetkým hmatom.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1 – 4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

19/11

BookObrazy: Annie M. G. Schmidt: Špinuška

Piatok / 16.30 – 18.00 / Esterházyho palác – atelier / vstupné: 3 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Aj vám sa niekedy podarí zašpiniť sa bez toho, že by ste sa špeciálne snažili? A presne taká je Špinuška. Spolu so svojím psíkom sa naozaj snaží, ale vždy jej to čosi prekazí. Ale vždy sa jej to s humorom podarí napraviť!

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

28/11

Rodinná nedeľa: Liečenie vecí

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Ak sa vyskytne v našom tele chyba, opraví ju lekár tak, aby zanechal čo najmenšie stopy. V umení však môže byť zviditeľnenie opravy chýb aj výtvarným zámerom. Spoločne pohľadáme prieniky medzi umením a medicínou.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov.

