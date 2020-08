Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – September 2020

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú navyše prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré segmenty expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Generácia 909,76

Výstava, pojem, interpretácia

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Alexandra Homoľová & Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať. Projekt Generácia 909,76 je muzeologická výstava, ktorá okrem umeleckých diel a ich príbehov poukazuje na kontext, politiku a stratégie inštitúcie a jej moc nad umeleckohistorickým príbehom.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020

Zámočnícka 13, Bratislava

Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00

Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Novinka!

Zóna architektúry

Dotkni sa – preskúmaj – vytvor

17. 8. – 11. 10. 2020

Esterházyho palác, 3. poschodie

Nová edukačná Zóna je priestor pre všetkých návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia.

Prvá téma Architektonické a stavebné princípy priblíži, ako sa vyvíjali stavebné postupy a ako ich ovplyvňovali stavebné materiály. V interaktívnej hre Ubráň sa Turkovi si môžete vyskúšať, ako renesanční stavitelia budovali ochranné systémy proti Turkom, v projekcii Svetlo na hrane sa dozviete, z čoho vychádzali modernistickí stavitelia a vďaka stavebnici objavíte, aké stavebné princípy používali.

Vstup voľný

Sprievodné programy

Streda 2. 9. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Povrch

Niečo je hladké, niečo studené a niečo mäkké. Umelecké diela k nám prehovárajú aj svojím povrchom.

Program je určený rodinám s deťmi od 1,5 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 5. 9. | 15.00 – 17.00

Zoom: zaostrené na dielo

Krátky výklad vo výstave Generácia 909,76 priblíži dielo Petra Matejku Pred zrkadlom (1942). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 6. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Generácia 909,76

Nedeľný výklad predstaví tvorbu umelcov a umelkýň Generácie 1909 a sprostredkuje nový pohľad na tento pojem.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 8. 9. | 19.00 | Online

SNG nažive: Prečo galéria potrebuje reštaurátorov?

Prečo Slovenská národná galéria potrebuje reštaurátorov? Čo všetko obsahuje práca reštaurátora? S kým reštaurátor spolupracuje? Čo odkrýva reštaurátorský výskum a aký má vplyv na samotné reštaurovanie? Na tieto a ďalšie otázky sa reštaurátorov SNG Jany Duškovej a Borisa Blatného bude pýtať kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Alexandra Tamásová.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Streda 9. 9. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Streda 9. 9. | 18.00

Prednáška: Alexandra Kusá – Kto sa bojí sorely?

V roku 2012 usporiadala Slovenská národná galéria výstavu Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956, ktorá vzbudila mnohé vášne, ale aj neobyčajný divácky záujem. Z týchto dôvodov vznikla publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 mapujúca dané obdobie. Prednáška kurátorky výstavy a autorky knihy Alexandry Kusej priblíži oba koncepty, ako aj diskusie, polemiky a incidenty, ktoré sprevádzajú prípravu obdobných projektov zaoberajúcich sa problémovými obdobiami našich dejín.

Prednáška je súčasťou prednáškového cyklu V obraze galérie DOT. Contemporary Art Gallery. Počet návštevníkov je limitovaný.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Vstup voľný

R: pokladna@sng.sk

Piatok 11. 9. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Roland Cagáň – Hľadanie Sebastiána

Rozprávku o tom, ako šli dvaja bratia medvedíky hľadať liek pre zmenšujúcu sa mamu, si s nami príde zahrať aj autor Roland Cagáň. Vydajte sa spolu s nimi na cestu za záhadným Sebastiánom a mnohými dobrodružstvami.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: michaela.kovacova@sng.sk

Sobota 12. 9. | 15.00 – 17.00

Pondelok 14. 9. | 19.00

Fotopondelok

Septembrový Fotopondelok bude venovaný poctivému fotografickému remeslu v komerčnej aj nekomerčnej fotografii. Prácam pre klienta i pre radosť. Počet návštevníkov je limitovaný.

Hostia: Dorota Holubová, Matej Hakár, Dušan Křístek

Moderujú: Veronika Marek Markovičová, Peter Marek

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

R: peter.marek@sng.sk

Sobota 19. 9. | 15.00 – 17.00

Nedeľa 20. 9. | 15.00

Utorok 22. 9. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 36 – Chorals for Violin Solo

Program: František Gregor Emmert, Marián Lejava, Adrián Demoč, Jürg Frey, Morton Feldman, John Cage a Pavel Zemek Novák

Účinkuje: Milan Paľa – husle

Tohtoročný koncertný cyklus otvorí svojím recitálom slovenský umelec Milan Paľa. Predstaví na ňom pestrý program zostavený z diel pre sólové husle ostatných štyroch dekád. Sólové skladby pre husle predstavujú v európskej kultúre od čias virtuózov akým bol Nicolo Paganini druh akejsi „exhibičnej hudby“, ktorá má ukázať, čo zvládne interpret a jeho nástroj. Prekonať túto „prvoplánovosť“ a zároveň vytvoriť skutočne virtuózne dielo, je výzva pre každého skladateľa. Ako sa s ňou vysporiadali autori skladieb zaradení do Paľovho recitálu nám s garanciou najvyššej umeleckej kvality, predvedie on sám.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2020 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje s finančným príspevkom Hudobného fondu a s podporou SOZA. Počet návštevníkov je limitovaný.

Esterházyho palác – átrium

Vstupné: 4 € / 2 €

R: pokladna@sng.sk

Štvrtok 24. 9. | 18.00

Kurátorský výklad: Generácia 909,76

Výstavou Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia sprevádzajú jej kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová spoločne s kurátorom zbierok moderného a súčasného umenia SNG Aurelom Hrabušickým. Účasť na podujatí je možná do naplnenia kapacity 30 návštevníkov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

R: pokladna@sng.sk

Sobota 26. 9. | 15.00 – 17.00

Nedeľa 27. 9. | 15.00– 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Spôsoby videnia

Na prvý pohľad sa zdá, že vidieť svet okolo nás, nie je nič ťažké. No niekedy viac tušíme, ako vidíme. Na výstave Generácia 909,76 spolu objavíme rôzne spôsoby videnia.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: michaela.kovacova@sng.sk

Utorok 29. 9. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň – Španielsky večer

Na podujatí Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG, sa započúvame sa do rytmov španielskych piesní, tanečnice Andalúzia Alegria predvedú flamenco a v závere večera nás pozvú do tanca. Na tanečnom parkete nebude chýbať ani obľúbený učiteľ tanca Juraj Komora, ktorý nás opäť naučí niečo nové.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Generálny partner SNG – Tatra banka

