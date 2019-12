Program Slovenskej národnej galérie – Január 2019

Dňa 1. 1. 2020 sú expozície SNG Bratislava zatvorené!

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00, štvrtok od 10.00 do 21.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapouzameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom(koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Laco Teren

Nič nás nezastaví!

9. 2019 – 19. 1. 2020

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Výstava Laca Terena predstavuje kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, razantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické symboly končiacej éry socializmu. Na jeho súčasných rozmerných maliarskych plátnach „barokovo-secesného“ a pop-artového strihu, založených na veľkoryso plošnom farebnom a kresbovom rozvrhu, sa krížia rozmanité aktuálne a historické podnety. Je príkladom autora, ktorý síce prevažne maľuje, ale občas si odskočí aj k sochárstvu.

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa paralelne venuje navrhovaniu a tvorbe priestorových objektov, pričom vychádza z ikonografického a štýlového repertoáru svojho maliarstva. Hoci hlavnou sférou jeho záujmu je maľba, v jeho prípade však môžeme hovoriť o presahu médií – kresby, maliarstva a sochárstva. V Terenovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä hry so symbolmi – je majstrom vytvárania hybridných znakov a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého značenia.

Laco Teren: Nič nás nezastaví! 1988. Slovenská národná galéria Foto: SNG (3452)

Anna Daučíková

Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

12. 2019 – 29. 3. 2020

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Monika Mitášová

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“ a „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress…

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina della Giustina (NL), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK).

Anna Daučíková: Výchovné cvičenie (1-17). 1996 – 2016 Foto: SNG (3452)

Sprievodné programy

Nedeľa 12. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Nedeľný výklad návštevníkom sprostredkuje dialóg s dielom Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 15. 1. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Za siedmimi horami

Navštívime novú výstavu Anny Daučíkovej a preskúmame, či sa tam môže nachádzať rozprávka so začiatkom „Za siedmimi horami a za siedmimi morami…”

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: male.divy@sng.sk

Piatok 17. 1. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Malý samuraj

V studenom januári je najlepšie preniesť sa do iných končín, kde svieti slnko a kvitnú čerešne. Zažijeme putovanie japonskou rozprávkou, kde ľudia dokážu povedať prepáč až dvadsiatimi spôsobmi a čierne mačky prinášajú šťastie. Zistíme, že byť maličký ako palec nám nezabráni zažiť veľké dobrodružstvá. Poďte si obliecť kimono, opásať sa katanou a prejsť sa pod sakurami, poskladať origami a poraziť zápasníka Sumo.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10% zľavou.

Esterházyho palác, suterén

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 19. 1. | 17.00

Finisáž výstavy: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Výstavu Laca Terena ukončí záverečné slovo autora a jej kurátorky a autorky prvej zásadnej Terenovej monografie Kataríny Bajcurovej. Súčasťou programu bude uvedenie Terenovej písanky ̶ knihy jeho textov, ktoré v rokoch 2013 – 2019 vychádzali v časopise.týždeň a v Denníku N, doplnenej o doposiaľ nezverejnené iPadové skice a kresby. Denník N ku knihe vydá signované grafiky vo výbere Laca Terena.

Priestory galérie budú posledný deň trvania výstavy otvorené do 20.00.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 22. 1. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Za siedmimi horami

Navštívime novú výstavu Anny Daučíkovej a preskúmame, či sa tam môže nachádzať rozprávka so začiatkom „Za siedmimi horami a za siedmimi morami…”

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: male.divy@sng.sk

Nedeľa 26. 1. | 15.00

Siesta v galérii: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Nedeľný výklad návštevníkom sprostredkuje dialóg s dielom Anny Daučíkovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 26. 1. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Osobný archív

Archív slúži na zhromažďovanie, triedenie a uchovávanie vecí, ktoré by sa nemali stratiť. Má mnoho podôb: môže to byť veľká budova, ale i škatuľa, ktorú máme doma. Čo všetko sa v ňom môže ocitnúť? Spoločne nahliadneme do archívu konceptuálneho umelca Júliusa Kollera, ktorý nám odhalí nielen dôležité veci z jeho života a tvorby, ale vypovie nám mnoho aj o dobe, v ktorej vznikal.

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 28. 1. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Zahrejte sa v zimný podvečer tancom. Príďte na tanečné stretnutie pre dámy a pánov v najlepších rokoch, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG. V príjemnom prostredí kaviarne Berlinka vás na parket pozve obľúbený učiteľ tanca Juraj Komora.

Esterházyho palác, Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 30. 1. | 18.00

Kurátorský výklad: Anna Daučíková

Kurátorka Monika Mitášová v druhom kurátorskom výklade pokračuje v predstavovaní výstavy Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations. Výstava nadväzuje na monografickú publikáciu A­_NNA D_AUČÍK_OVÁ TRANS_FORMÁCIE TRANS_FORMATIONS, ktorú SNG vydala v roku 2018.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

