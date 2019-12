Progresívci predstavili svoju kandidátku Tím zlomu, na treťom mieste je ochranár Baláž

aktualizované 2. decembra, 16:37

Koalíciu strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) povedie do budúcoročných parlamentných volieb predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Povedal to v pondelok pri predstavovaní kandidátky s názvom Tím zlomu.

Z druhého miesta kandiduje programový líder koalície a predseda strany Spolu Miroslav Beblavý, tretie miesto obsadí ochranár Erik Baláž.

Poslednou je bývalá ombudsmanka

Na štvrtom mieste kandidačnej listiny je právnička Irena Bihariová. V prvej dvadsiatke kandidačnej listiny PS/Spolu do budúcoročných parlamentných volieb sa nachádzajú aj poslanci Národnej rady SR Jozef Mihál (5. miesto), Simona Petrík (9. miesto) a Martin Poliačik (16. miesto).

Na kandidačnej listine sa nachádza aj bývalý predseda strany PS Ivan Štefunko (6. miesto). Bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová uzatvára kandidačnú listinu.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by koalícia PS/Spolu získala 12,4 percenta voličov. Agentúra Focus namerala koalícii v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 11,7 percenta.

Parlamentné voľby 2020

Politické strany, hnutia a koalície museli podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov.

Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.