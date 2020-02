Progresívec Baláž nevedel pred políciou obhájiť svoje obvinenia

Aktivista Erik Baláž kandidujúci za koalíciu politických án PS-Spolu nevedel pred vyšetrovateľom dokázať svoje medializované tvrdenia, v ktorých obvinil štátne Lesy SR z krádeže dreva a nehospodárnosti. V článku uverejnenom v Denníku N 24. 9. 2019 opisoval ako strategickí odberatelia dreva Lesov SR nakupujú drevo za výrazne nižšie ceny ako trhové, lesy predávajú drevo vyššej kvality za ceny dreva nižšej kvality a umožňujú odvoz dokladmi nepovoleného dreva.

„Na otázku, kde sa konkrétne predáva alebo sa malo predávať drevo štátnych lesov vyššej kvality za cenu nižšej kvality uviedol, že nevie to takto konkrétne povedať,“ konštatuje sa v uznesení vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Liptovskom Mikuláši uverejnenom na webovej ánke www. klamstva.sk.

Podobne nevedel odpovedať ani na otázky, kto a koľko dreva za takýchto podmienok obchodoval. Taktiež nevedel špecifikovať miesto, kde sa na jeden doklad malo odvážať väčšie ako povolené množstvo dreva.

Nepodal dôkazy o trestnom čine

Progresívec E. Baláž nevedel ani upresniť, či malo ísť o konanie so súhlasom nadriadených alebo komu nelegálne nadobudnuté drevo malo ísť. „Ing. Erik Baláž pri svojom výsluchu nevedel uviesť skutočnosti, ktoré by potvrdili podozrenia zo spáchania konaní, ktoré by mohli byť trestným činom a taktiež nevedel uviesť kde malo ku skutkom, ktoré by mohli byť trestnými činmi dôjsť,“ konštatoval v uznesení vyšetrovateľ.

Polícii sa tak v súvislosti s tvrdeniami aktivistu E. Baláža nepodarilo preukázať spáchanie trestných činov krádeže, sprenevery, podvodu alebo porušovaní povinností pri správe cudzieho majetku. V predmetnom uznesení polície sa uvádza, že v zmysle obchodnej politiky spoločnosti Lesy SR sa pri predaji dreva prioritne podporujú domáci spracovatelia.

Tiež sa v ňom uvádza, že ani samotný NKÚ neodhalil ani jeden prípad predaja dreva vyššej kvality za cenu dreva nižšej kvality. Preukázaný bol len jeden prípad prekročenia zmluvného objemu ťažby kalamitného dreva, na základe ktorého prijali Lesy SR nápravné opatrenie.

Trestné oznámenie podali štátne lesy

Na základe článku aktivistu Erika Baláža zo dňa 24. 9. 2019 podal samotný generálny riaditeľ spoločnosti Lesy SR Marián Staník dňa 31. 10. 2019 trestné oznámenie. Predmetné uznesenie vydal vyšetrovateľ OR PZ v Liptovskom Mikuláš dňa 20. 12. 2019.

