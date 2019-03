Projekt Počúvajme o drogách chce mladým ľuďom priblížiť riziká závislostí

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Mladí ľudia žijú v dynamickom svete a nemajú čas a ani chuť venovať sa vyhľadávaniu informácií, ktoré im hrozia v súvislosti so závislosťou na drogách, či iných substanciách. Projekt Počúvajme o drogách sa preto rozhodol priblížiť ho v krátkej, stručnej, ale výstižnej forme – pomocou rozhlasových fíčrov.

„Vytvorili sme súbor desiatich dielov rozhlasových relácií v ktorých sme pokryli najčastejšie témy, ktoré súvisia so závislosťami,“ vysvetľuje projektový manažér Anton Stašák. „Vysielali s v priebehu približne dvoch mesiacov v rozhlase. Stopáž sme museli prispôsobiť do dvoch minút, aby reportáže bola rozhlasová stanica ochotná vysielať. Našťastie bola odozva veľmi dobrá a ľudia sa dokonca pýtali, kedy bude vysielaný ďalší diel,“ dodal Stašák.

Reportáže, ktoré sa vysielali však boli prerobené do dlhších fíčrov, ktoré majú približne 5 minút. Na väčšej ploche je totiž možné ísť do väčších detailov, no stále sú jednotlivé diely dostatočne dynamické, aby zaujali poslucháča. „Všetky diely sme umiestnili na špeciálnu stránku www.pocuvajmeodrogach.sk, kde sú voľne k dispozícii každému, kto bude mať záujem,“ vysvetľuje Stašák. Ambíciou projektu je, aby tieto reportáže využili pedagógovia, najmä na stredných školách, a využili ich vo vyučovacom procese a upozornili mladých ľudí na riziká užívania drog.

Tematicky sú jednotlivé diely venované rôznym formám závislosti, ale aj práci so závislými, aby adresne upozornili na riziká potenciálnych konzumentov drogy. Časť projektu je adresovaná aj sociálne vylúčeným komunitám a najmä Rómom. V segregovaných osadách sa totiž stále viac rozmáha konzumácia toluénu, ako drogy, ktorá je cenovo dostupná a priamo distribuovaná už aj najmladším deťom.

Pre nich bol vytvorený ilustrovaný komiks, ktorý má upozorniť na riziká, ktoré toluén prináša. V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR sa pripravila aj rómska a maďarská mutácia komiksu a prostredníctvom terénnych pracovníkov sú výtlačky distribuované priamo do osád. „Naša vďaka určite patrí okrem Minsterstvu zdravotníctva SR aj priamo splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity pánovi Ábelovi Ravaszovi, ktorý nás upozornil na mnohé problémy týchto komunít, ktoré ľudia z „vonka“ nemôžu poznať. Problém užívania toluénu je jedným z nich a dúfame, že aj naša snaha pomôže aspoň trochu ho zmierniť,“ hovorí Stašák.

Projekt Počúvajme o drogách bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018. Podľa Stašáka však bude pokračovať aj ďalej. „Stránku budeme udržiavať pri živote a ak sa nám podarí získať ďalšie zdroje, určite by sme chceli reportážne spracovať aj iné témy v súvislosti so závislosťami. Je ich totiž, žiaľ, ešte príliš veľa,“ uzavrel projektový manažér OZ Spoločný záujem.