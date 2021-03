Prominentný šéfkuchár…a zvrátený psychopat?!

Prominentný šéfkuchár, ktorého odsúdili za brutálnu vraždu.

Dvojica vyšetrovateľov, ktorú si obľúbite.

A otázka – môže byť niekto súčasne živý aj mŕtvy?

To sú hlavné kulisy a postavy novej špičkovej detektívky Čierne leto od M.W.Cravena, ktorému v slovenčine už vyšla kniha Bábkové divadlo. A bolo to výborné krimi.

„Hlavná zápletka je tentoraz o tom, ako môže byť niekto mŕtvy a živý zároveň. Pri riešení tohto problému si užijete plno zábavy, pretože Poe na to nedokázal prísť,“ odkazuje slovenským čitateľom autor M.W.Craven.

Spomeňte si na dvojicu vyšetrovateľov Poe a Tilly.

Washington Poe je detektív, mrzút s dobrým srdcom, ktorého sužuje stredný vek.

Tilly Bradshawová je pomerne asociálna dievčina s IQ ďaleko za hranicou geniality. Vytvorili čudný pár, ktorý má však neuveriteľné úspechy.

Tentoraz sa všetko točí okolo špičkového šéfkuchára Jareda Keatona. Je to neodolateľný, charizmatický človek, ale aj psychopat. Odpykáva si doživotný trest za brutálnu vraždu vlastnej dcéry Elizabeth. Jej telo pri vyšetrovaní nenašli a Keatona odsúdili najmä vďaka svedectvu Washingtona Poa.

Keď sa do zapadnutej policajnej stanice dopotáca mladá žena s nezvratným dôkazom o tom, že je Elizabeth Keatonová, Poe sa ocitá v nezávideniahodnej situácii. V tiesni mu pomôže jediná osoba, ktorej dôveruje – geniálna, no svojská analytička Tilly. Poe s ňou začne pátrať, hľadať odpoveď na otázku, ako môže byť niekto mŕtvy a živý zároveň… lenže Elizabeth opäť zmizne a všetky stopy zrazu vedú k Washingtonovi Poeovi.

Čierne leto z vydavateľstva Ikar je perfektná detektívka, majstrovsky vyskladaná a napínavá. Craven vykreslil úžasnú atmosféru, najmä anglického vidieka v oblasti Cumbria a jeho postavy sú nezabudnuteľné. Niektorí tvrdia, že je to britská odpoveď na svetoznámeho detektíva Harryho Boscha od Michaela Connellyho. Triler, ktorému nechýba napätie a vzrušenie, a dostane vás od prvých strán… už netradičný kulinársky zážitok v prvých odstavcoch vám dá zabrať J

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Matej Landl:

Prečítajte si úryvok z knihy Čierne leto :

„Detektív Rigg, videli ste niekedy zoznam povolaní, v ktorých sa ľudia najčastejšie menia na psychopatov?“

Rigg zavrtel hlavou.

„Nie? Možno by ste si ho mali pozrieť. Len pre zaujímavosť, na treťom mieste sú ľudia pracujúci v médiách. To vás asi neprekvapuje, však? Veď v telke aj v novinách deň čo deň vídame ľudí, ktorí si nahovárajú, že sú takí dôležití, že každý ich názor či krok by sa mal prezentovať verejnosti. Je to logické, či nie?“

„Asi áno. Lenže čo to má spoločné…“

„Tipnite si, aké povolanie je na deviatom mieste.“

Rigg nemal náladu na hádanky, nuž len mlčal.

„Šéfkuchár,“ prezradil mu Poe. „V zozname je na deviatom mieste šéfkuchár.“

V miestnosti sa rozhostilo ticho. „Okrem toho, Jared Keaton nebol obyčajný šéfkuchár, ale aj celebrita. To je trojka a deviatka na zozname. V podstate bol aj šéfom vlastného biznisu. Prvá priečka v zozname. Nebezpečná trojkombinácia. Poriadne som si naňho posvietil. Vytvoril som si o ňom celistvý obraz. Porozprával som sa s jeho starými aj novými kamarátmi a kolegami. Celý jeho život som si rozmenil na drobné. Páni, prišiel som k tomuto záveru: Jared Keaton síce nemá rohy, no okrem toho je priam stelesnením diabla.“

Milan Buno, knižný publicista

