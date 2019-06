Proruskí separatisti prepustili zo zajatia štyroch ukrajinských občanov a odovzdali ich ukrajinskej vláde. Prepustenie zajatcov, ku ktorému malo pôvodne dôjsť vo štvrtok, sa uskutočnilo v piatok na letisku v bieloruskom Minsku.

Traja sú členmi armády

Muži strávili v zajatí jeden až štyri roky. Traja z nich sú členmi ukrajinskej armády. Pri prepustení vyzerali unavení, ale nemali žiadne viditeľné stopy po zlom zaobchádzaní alebo mučení.

Štvoricu zajatcov prepustili už na separatistami kontrolovanom východe Ukrajiny, vzali ich do Ruska a následne previezli do Bieloruska. Separatistickí lídri sa na margo prepustenia vyjadrili, že je to gesto dobrej vôle.

Ako tiež uviedli, dúfajú, že tento krok povedie k ďalším výmenám zajatcov. Kyjev podľa separatistov zadržiava zhruba 100 ich členov, zatiaľ čo ukrajinská vláda odhaduje, že separatisti držia na východe v zajatí zhruba 50 členov ukrajinskej armády.

Prepustenie zariadil oligarcha

Piatkové prepustenie zajatcov zariadil ukrajinský oligarcha Viktor Medvedčuk, ktorý má pevné väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Na minskom letisku obvinili ukrajinskú vládu z toho, že nerobí dostatok pre to, aby mohlo prísť k ďalším výmenám zajatcov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Medvedčukove sprostredkovanie prepustenia za volebnú kampaň. Jeho strana kandiduje v júlových parlamentných voľbách a podľa prieskumov verejnej mienky je na druhom mieste za Zelenského stranou.

Od roku 2014 si konflikt medzi Ruskom podporovanými separatistami a ukrajinskými vládnymi jednotkami na východe Ukrajiny vyžiadal viac ako 13-tisíc mŕtvych. Výmeny zajatcov sú vzácne. Naposledy sa takto stalo v roku 2017.