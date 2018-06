Protest farmárov neostane bez odozvy, ministerka Matečná zrejme zruší naplánovanú pracovnú cestu

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná by sa v stredu mala stretnúť s farmármi. Šéfka rezortu mala naplánovanú pracovnú cestu v Českej republike.

Len reálni farmári

„Požiadal som pani podpredsedníčku vlády, aby vzhľadom na situáciu a prítomnosť farmárov z východného Slovenska, aby sa vrátila naspäť na Slovensko a dnes sa stretla spolu s odbornou verejnosťou, s farmármi. Ešte raz zdôrazňujem, že som ju požiadal, aby sa stretla len s reálnymi farmármi, ktorí reálne na pôde pôsobia, a nie so zástupcami rôznych organizácií, ktoré s poľnohospodárstvom nemajú nič spoločné a chcú sa na tejto aktivite len priživiť,“ povedal premiér Peter Pellegrini.

Zároveň informoval, že sa dohodol s ministerkou vnútra Denisou Sakovou na zriadení špeciálnej skupiny, ktorú tvoria predstavitelia Policajného zboru a generálnej prokuratúry, ktorá sa začne venovať všetkým otvoreným kauzám. „Pôjde sa prípad po prípade a tieto veci budú pod dozorom generálnej prokuratúry,“ objasnil predseda vlády.

Dorazili do hlavného mesta

Nespokojní farmári so situáciou v slovenskom agrosektore odštartovali v pondelok ráno protestnú jazdu traktormi z Michaloviec do Bratislavy. Počas protestnej jazdy sa k nim postupne na trase pridávali aj ďalší protestujúci na traktoroch. Do hlavného mesta dorazili v utorok 19. júna večer.

Protestnou jazdou chcú farmári docieliť vyriešenie ich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Ide najmä o vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, či vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy.