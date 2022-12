Prvá ukážka z hraného filmu o Barbie zaskočila publikum

Keď sa svet pred časom dozvedel, že Hollywood chystá hraný film o zrejme najznámejšej bábike v hračkárskej histórii, mnohí neveriacky krútili hlavou. Film Barbie je však už nakrútený a my máme možnosť si pozrieť prvú ukážku. Z tzv. teaser traileru je zrejmé, že pôjde o naozaj unikátnu snímku.

Režisérka Greta Gerwig (Lady Bird, Malé ženy) v teaser traileri mieri na filmových fanúšikov a fanúšičky, ktorým neunikne prekvapujúci odkaz na legendárny film 2001: Vesmírna odysea. Namiesto predkov súčasného človeka, ktorí vo Vesmírnej odysee prichádzali na to, ako z kostí vyrobiť nástroje, hrajú sa v aktuálnej ukážke viaceré dievčatká s bábikami… než si ich pozornosť získa neznámy objekt – obrovská a doširoka vysmiata Barbie, stvárnená herečkou Margot Robbie (Vlk z Wall Street, Vtedy v Hollywoode, The Suicide Squad: Samovražedná misia). Fascinované dievčatká odhodia zastaralé bábiky a v ich životoch začína nová éra.

Foto: Continental film

Ako naznačuje prudká zmena v ukážke, snímka nás očividne zavedie najmä do pestrofarebného sveta, v ktorom Barbie žije. V jej živote, samozrejme, nemôže chýbať Ken, ktorému prepožičia tvár herec Ryan Gosling (Zápisník jednej lásky, Drive, Blade Runner 2049). V zatiaľ neznámej úlohe sa vo filme objaví napríklad aj predstaviteľ superhrdinu menom Shang-Chi, herec Simu Liu, ktorý v teaser traileri stihne predviesť krátku tanečnú kreáciu.

„Ľudia si okamžite myslia – oh, Margot hrá Barbie, to je mi jasné, o čom to bude. Ale naším cieľom je , aby ste dostali niečo celkom iné, než čo si myslíte, že od nás dostanete. Niečo, o čom ste ani nevedeli, že to chcete,“ hovorí predstaviteľka hlavnej úlohy a verí, že jej novinka rozpúta zmysluplné konverzácie.

Filmová Barbie príde do kín 20. júla 2022 a celý svet už teraz s napätím čaká na odhalenie podrobností o príbehu aj ďalšom hereckom obsadení. Do slovenských kín túto svojskú snímku z produkcie štúdia Warner Bros. prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Teaser trailer filmu:

