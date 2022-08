Prvá vakcína proti malárii ochráni milióny detí. Malária je jedným z najväčších zabijakov detí do 5 rokov

UNICEF uzavrel zmluvu na vôbec prvú dodávku vakcín proti malárii s GSK v hodnote až 170 miliónov USD. V priebehu nasledujúcich 3 rokov tak bude dostupných 18 miliónov dávok vakcín, čo môže každý rok zachrániť tisícky životov.

Len v Afrike zomrelo v roku 2020 na maláriu takmer pol milióna detí, čo znamená, že každú minútu zomrelo jedno dieťatko.

„Zavedenie používania tejto vakcíny je jasným odkazom pre vývojárov vakcíny, aby pokračovali vo svojej práci, pretože vakcíny proti malárii sú potrebné a žiadané,“ povedala Etleva Kadilli, riaditeľka divízie zásobovania UNICEF. „Dúfame, že toto je len začiatok. Aby sme mohli pokračovať, je potrebná inovácia a vývoj a vakcín novej generácie, aby sa zvýšila ich dostupnosť. Toto je obrovský krok vpred v našom úsilí o záchranu detských životov a kontroly šírenia malárie.“

Podľa údajov WHO má viac ako 30 krajín oblasti so stredným až vysokým prenosom malárie. V týchto krajinách by vakcína mohla každý rok poskytnúť dodatočnú ochranu proti malárii pre ako 25 miliónov detí.

Vakcína proti malárii RTS,S je výsledkom 35-ročného výskumu a vývoja a je vôbec prvou vakcínou proti tomuto ochoreniu. Vakcína pôsobí proti Plasmodium falciparum, celosvetovo najsmrteľnejšiemu parazitovi malárie a najrozšírenejšiemu v Afrike.

V roku 2019 bolo spustené pilotné rutinné používanie vakcín v troch krajinách – Ghane, Keni a Malawi – ako súčasť Programu implementácie vakcíny proti malárii koordinovaného WHO. Skúsenosti a dôkazy viedli k odporúčaniu WHO z októbra 2021 na rozšírené používania prvej vakcíny proti malárii v krajinách so stredným až vysokým prenosom malárie. Čoskoro nato, v decembri 2021, Globálna aliancia pre vakcináciu a imunizáciu GAVI, rozhodla o financovaní programov vakcín proti malárii v oprávnených krajinách, a tým sa otvorila cesta pre širšie zavedenie vakcíny.

„Každý deň sú ohrozené životy detí. WHO víta pokrok v prístupe k vakcínam, aby čím viac krajín mohlo začať zavádzať tento nástroj prevencie čo najrýchlejšie,“ povedala Dr. Kate O’Brien, riaditeľka Oddelenia imunizácie, vakcín a biológie vo WHO. Je dôležité, aby boli deti žijúce v oblastiach, kde je riziko ochorenia najvyššie boli uprednostnené ako prvé.“ Ako najväčší nákupca vakcín na svete, UNICEF robí urýchlené opatrenia na ukončenie rokovaní o obstarávaní, aby zabezpečil, že nedochádza k oneskoreniam pri zabezpečovaní zásob vakcín proti malárii.

Očakáva sa, že dopyt po vakcíne proti malárii bude v zasiahnutých krajinách vysoký. Ako pri akejkoľvek novej vakcíne, ponuka bude spočiatku obmedzená a časom sa bude zvyšovať výrobná kapacita na požadovanú úroveň. Ako sa objemy zvyšujú, náklady na dávku by sa mali znižovať. Už prebiehajú plány na zvýšenie výroby, takže raz bude mať príležitosť každé dieťa v ohrození byť zaočkované proti tejto život ohrozujúcej chorobe.

UNICEF podporuje regionálnu diverzifikáciu výroby vakcín a povzbudzuje GSK a ďalších výrobcov, aby zvážili partnerstvo so spoločnosťami v Afrike.

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

