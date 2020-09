Prvé lásky, vzťahy…a ako som prišiel o panenstvá

Tieto príbehy majú iskru, sú skvele napísané, pútavé, neraz vtipné, nežné a láskavé. Nechýba im prekvapivá pointa a vyvrcholenie, ktoré pobaví. „Románový Pyko zažíva svoje lásky romantickejšie ako možno zvyknú tínedžeri v jeho veku. Je tolerantný, ústretový k svojím priateľkám… My muži sme akosi stavaní do úlohy lovca a nie záhradkára. Aj Pyko, nech robí čo robí, stále je len akýmsi záhradkárom a nie lovcom žien,“ vysvetľuje autor Peter Šrank, autor novinky vydavateľstva Ikar Ako som prišiel o panenstvá .

Je to príbeh 15-ročného chalana menom Pyko, ktorý má naj kamoša z detstva Rafa a spoločne, aj zvlášť objavujú lásku, sex, majú hanbaté myšlienky, predstavy, nachádzajú pikantné fotky. Je to príbeh o premene chlapca na muža.

Pre Pyka sa láska stáva akoby prvou zakaždým, keď sa s ňou stretne. A pritom jeho skúsenosti s dievčatami a mladými ženami nie sú sentimentálne. Prýšti z nich život, mladosť, dravosť a len občas trpké poznanie, že niekedy ani ten najvrúcnejší cit nezachráni milovanú bytosť.

Peter Šrank. Foto: Bux.sk

Už takmer mesiac som vymýšľal niečo zaujímavé, aby som znovu uvidel Nikoline wow oči, ktoré nám otvoria dvere do ďalšej bonanzy… Prvé wow som si ukradol za naivné modré z neba. Druhé wow by bez jej naivného ružového sveta nebolo… Intenzívne som rozmýšľal, akú ďalšiu wow chvíľu pripraviť. Mala byť tá najdôležitejšia, po ktorej zažijeme najväčšie zo všetkých prvýkrát. Momentálne to bol pre mňa jediný bod To Do listu. Aj jediný bod Bucket listu a všetkých ďalších listov, aké len existujú. Tam, kde si iní píšu niečo ako Ponor na dno Mariánskej priekopy, Výstup na Everest alebo Let do kozmu, ja som mal Prvé milovanie s Nikolou. Vyhľadával som na internete videá s najúžasnejšími fyzikálnymi a chemickými pokusmi, aby som sa inšpiroval. Ale nešlo mi to. Vedel som vyrobiť penovú explóziu, lávovú jaskyňu aj zubnú pastu pre slonov. Pri čarovaní s bublinami som ich nechal horieť priamo na svojom tele. Žiarivky sa mi rozsvecovali voľne držané v rukách… to všetko som vedel, ale netušil som, ako tým rozsvietiť Nikoline oči. Došlo mi, že nie je ťažké robiť zaujímavú fyziku. Ťažké je urobiť z nej zaujímavý príbeh…

Peter Šrank má slabosť na Balkán, aj preto sa posledná časť odohráva vo vojnovej Juhoslávii.

Pochodil všetky krajiny bývalej Juhoslávie, zhováral sa s ľuďmi, vnímal ich bolesti z obdobia vojny, aj radosti, ktoré dokážu nachádzať v živote. „A keď som rozmýšľal o závere, poslednej poviedke knihy, sadlo mi to do seba. Napadlo mi – áno, na pozadí vojnového konfliktu sa dá rozohrať pekný príbeh o láske. A navyše to bude autentické, keďže som tie oblasti viackrát prešiel,“ dodáva autor.

Ako som prišiel o panenstvá je príjemné čítanie pre ženy i mužov. Príbeh o vzťahu mladého muža k ženám. O láske, vzťahoch, partnerstvách. O objavovaní.

Ale tiež o úcte a rešpekte, ktorý by sme my muži mali pociťovať k ženám. Jedna z postáv románu povedala, že láska rodí v každom veku iné ovocie… A najdôležitejšie je vychutnávať si ten cit, oddať sa tomu druhému, milovať a byť milovaný.

Milan Buno, knižný publicista

