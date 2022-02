Prvé zábery z filmu Slúžka v klipe k piesni Verba

Magická jarná skladba rozpráva príbeh nenaplnenej lásky.

Historická dráma Slúžka je očakávanou novinkou režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Do kín príde na jeseň, už teraz si však môžete vypočuť pieseň, ktorú k snímke pripravil spevák Štefan Štec v spolupráci s hudobníkom Jurajom Líškom z kapely Fallgrapp. Videoklip piesne Verba (Vŕba) zároveň ponúka doteraz nezverejnené zábery z filmu!

Klip:

Pieseň je pôvodne ukrajinskou ľudovou skladbou, ktorá vďaka unikátnej spolupráci dostala moderný šat. Štec je známym propagátorom rusínskeho folklóru, zatiaľ čo tvorba hudobného projektu Fallgrapp objavuje možnosti súčasnej elektronickej hudby. O spolupráci s Jurajom Líškom Štefan Štec hovorí: „On je práve ten, ktorý výborne pozná tradície, no nepozná hranice v jeho novej hudobnej tvorbe. Keď som mu poslal pesničku a hrubú predstavu, ešte v ten deň mi poslal náčrt, ako by to mohlo vyzerať. Ja som do hudobného intra napísal text. Je o chlapcovi, ktorý odchádza a hovorí svojej dievčine, aby sa každú noc obaja pozerali na mesiac. Ten ich na diaľku spojí, pretože je len jeden. Zdá sa mi to, ako silný moment. Zvlášť v období svetovej pandémie, ktorá nás akosi rozdelila.“

Juraj „Fallgrapp“ Líška, ktorý sa okrem iného venuje aj folklóru a už v minulosti so Štecom spolupracoval, o aktuálnej spolupráci hovorí: „Snažil som sa citlivo prepojiť odkaz minulej doby s tou dnešnou a myslím, že vznikla nádherná synergia dvoch svetov. Sveta minulosti, plného tradícií, hudby, krás i ťažkostí, so svetom, ktorý žijeme teraz, s novými technológiami, no zaťažení hľadaním riešení na veľmi podobné problémy.“

Foto: Tina Botková

Videoklip piesne má na svedomí režisérka Mariana Čengel Solčanská, tvorkyňa filmových hitov ako Únos či Sviňa. V klipe použila zábery zo svojho pripravovaného filmu Slúžka. K piesni Verba má vrúcny vzťah a spojenie s jej snímkou považuje za osudové: „Pred šesťdesiatimi rokmi nakrútil veľký arménsky režisér Sergej Paradžanov film o ľuďoch žijúcich v Zakarpatskej Ukrajine Tiene zabudnutých predkov. Počas svadby hlavných hrdinov znie pieseň Verbovaja doštečka, jedna z najkrajších a najdojemnejších skladieb. Keď som sa dozvedela, že ju Štefan prespieval, považovala som to za znamenie a požiadali sme Štefana, aby ju zaspieval nielen pre náš film, ale aj v našom filme, aby tá pieseň a Štefanov nádherný hlas boli organickou a večnou súčasťou našej Slúžky.“

Producentmi historickej drámy Slúžka sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures a česká spoločnosť CINEART TV Prague, koproducentom filmu je Česká televízia. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, EURIMAGES, Česká televízia, Pardubický kraj. Partnerom ekologickejšej výroby filmu je SodaStream. Film do slovenských kín uvedie na jeseň 2022 distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Igor Stančík

Synopsa filmu: Snímka rozpráva príbeh dvoch dievčat zmietaných citovou neistotou. V období prvej svetovej vojny prichádza 15-ročná Anka (Dana Droppová) pracovať ako slúžka do pražskej vily vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka (Karel Dobrý) a jeho manželky (Zuzana Mauréry). Ankinou novou rodinou sa stáva zvyšné služobníctvo – kuchárka Kristína (Anna Geislerová), slúžka Líza (Vica Kerekes) či záhradník Štefan (Lukáš Pelč). Okrem nich však získava aj úhlavného nepriateľa – rovnako starú dcéru z panskej rodiny, Resi (Radka Caldová). Nevraživosť sa však postupne premení na sympatie a medzi mladými ženami sa rozvinie romantický vzťah. To všetko v čase, keď ženy nemali ani volebné právo, nieto ešte právo na lásku podľa vlastného výberu. Podarí sa ich vzťahu prežiť alebo doplatí na vtedajšie normy a pravidlá?

