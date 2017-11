Putin a Trump sa zhodli na potrebe poraziť Islamský štát v Sýrii

DANANG 11. novembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump a jeho ruský kolega Vladimir Putin sa zhodli, že budú bojovať proti takzvanému Islamskému štátu (IS) v Sýrii až do jeho úplnej porážky, informoval Kremeľ. Politici sa stretli na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo Vietname.

Lídri, ktorých stretnutie na pôde summitu sa všeobecne očakávalo, napokon na seba narazili tri razy počas 24 hodín v prístavnom meste Danang. Na verejnosť sa však nedostalo veľa informácií. Dvojica sa po prvý raz stretla v júli počas summitu krajín G20 v nemeckom Hamburgu.

Konflikt v Sýrii nemá vojenské riešenie

Lídri sa podľa Kremľa zhodli na tom, že „konflikt v Sýrii nemá vojenské riešenie“ a vyzvali všetky zúčastnené strany, aby sa zapojili do ženevského mierového procesu.

Prisľúbili tiež podporu existujúcich komunikačných kanálov, čo by malo zaručiť bezpečnosť amerických i ruských bezpečnostných zložiek a zabrániť vážnym incidentom ohrozujúcim ich partnerov.

Dvojica sa tiež vyjadrila, že víta nedávne vyjadrenie sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada, v ktorom sa zaviazal k ženevskému procesu pri riešení konfliktu v krajine. Trump a Putin tiež opätovne potvrdili podporu takzvaných deeskalačných zón v Sýrii a vyzvali členov Organizácie Spojených národov na zvýšenie príspevkov do humanitárnej pomoci krajine.

Trump sa presunul do Hanoja

Prezident Trump, ktorý sa už medzičasom presunul do Hanoja, novinárom na palube Air Force One povedal, že prezident Putin ho počas jedného zo stretnutí opäť uistil, že nezasahoval do vlaňajších prezidentských volieb.

Tieto obvinenia mu pritom podľa jeho slov bránia v spolupráci s Rusmi a ohrozujú životy, pretože „umelá bariéra“, ktorú vytvorili demokrati, podľa neho stojí v ceste možnosti vytvoriť celosvetový tlak na Severnú Kóreu. S pomocou Rusov by tiež podľa neho mohli zachrániť množstvo životov, pretože by mohli vyriešiť situáciu v Sýrii i na Ukrajine.

Rusko podľa amerických tajných služieb zasahovalo do volieb s cieľom pomôcť Trumpovi. Ten však ich zistenia opakovane spochybnil a vyšetrovanie možnej dohody medzi jeho tímom a Moskvou označil za „hon na čarodejnice“.

Dnes sa má Trump v Hanoji zúčastniť na bankete a na nedeľu má naplánované stretnutia s vietnamským prezidentom a premiérom. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.