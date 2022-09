Putin na ekonomickom fóre vysmial sankcie Západu a vyhlásil, že na Ukrajine zachraňuje civilistov

Ruský vodca Vladimir Putin v stredu povedal, že Moskva bude pokračovať vo vojenskej operácii na Ukrajine, kým nedosiahne svoje ciele.

Zároveň zosmiešnil pokusy Západu zahnať Rusko do kúta sankciami. Putin na každoročnom ekonomickom fóre v prístavnom meste Vladivostok na Ďalekom východe povedal, že hlavným cieľom vyslania jednotiek na Ukrajinu bola ochrana civilistov na východe tejto krajiny po ôsmich rokoch bojov.

„Neboli sme to my, kto začal vojenskú akciu, snažíme sa ju ukončiť,“ povedal Putin a potvrdil svoj argument, že na Ukrajinu poslal vojakov, aby chránili Moskvou podporované separatistické regióny na Ukrajine, ktoré bojovali proti ukrajinským silám v konflikte, ktorý vypukol v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.

„Celá naša akcia je zameraná na pomoc ľuďom žijúcim na Donbase, je to naša povinnosť a budeme ju plniť až do konca,“ povedal.

Ruské hospodárstvo je stabilizované

Putin tvrdil, že Rusko posilnilo svoju suverenitu tvárou v tvár západným sankciám, ktoré podľa neho hraničia s agresiou. „Rusko odolalo ekonomickej, finančnej a technologickej agresii Západu,“ povedal Putin.

„Som si istý, že sme nič nestratili a ani nestratíme. Najdôležitejším ziskom je posilnenie našej suverenity, je to nevyhnutný dôsledok toho, čo sa deje.“

Ruský prezident priznal, že národné hospodárstvo sa tento rok zníži o 2 %, ale uviedol, že hospodárska a finančná situácia v Rusku sa stabilizovala, inflácia spotrebiteľských cien sa spomalila a nezamestnanosť zostala nízka.

„Vo svete a vnútri krajiny nastala určitá polarizácia, ale vnímam to ako pozitívum,“ dodal. „Všetkého zbytočného, škodlivého, všetkého, čo nám bránilo ísť vpred, sa zbavíme a naštartujeme rozvoj.“

„Hlúpe“ nápady Západu

Putin zdôraznil, že Rusko bude naďalej chrániť svoju suverenitu tvárou v tvár tomu, čo opísal ako pokus USA a ich spojencov zachovať si globálnu nadvládu, pričom povedal, že „svet nesmie byť založený na diktáte jednej krajiny, ktorá sa považuje za predstaviteľa všemohúceho alebo ešte vyššieho a založila svoju politiku na svojej vnímanej exkluzivite“.

Vysmieval sa pokusom Západu o zastropovanie cien ruskej ropy a plynu, pričom tento nápad označil za „hlúpy“ a povedal, že Rusko bude mať dostatok zákazníkov v Ázii.

„Dopyt je na svetových trhoch taký vysoký, že nebudeme mať problém ho predať,“ povedal. „Pokus o obmedzenie cien administratívnymi prostriedkami je len blúznenie, je to úplný nezmysel,“ povedal Putin a dodal, že „povedie len k zvýšeniu cien“.

„Ak sa pokúsia realizovať toto hlúpe rozhodnutie, nebude to znamenať nič dobré pre tých, ktorí ho urobia,“ varoval. „Budú robiť politické rozhodnutia v rozpore so zmluvami? V takom prípade jednoducho zastavíme dodávky, ak to bude v rozpore s našimi ekonomickými záujmami. Nebudeme dodávať žiadny plyn, ropu, naftu ani uhlie.“

Protesty proti zdražovaniu energií

Putin poznamenal, že „tí, ktorí sa nám snažia niečo presadiť, aktuálne nie sú v pozícii diktovať svoju vôľu“, pričom poukázal na protesty na Západe proti zvyšovaniu cien energií.

Odmietol argument EÚ, že Rusko využíva energiu ako zbraň pozastavením dodávok plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka.

Zopakoval, že Moskva je pripravená „stlačiť tlačidlo“ a začať pumpovať plyn „už zajtra“ cez Nord Stream 2, ktorý nemecké úrady pozastavili.