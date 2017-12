Putin obvinil americké agentúry, že manipulujú dopingovými dôkazmi

MOSKVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin obvinil americké agentúry z manipulácie s dôkazmi od hlavného informátora o dopingu na olympijských hrách v Soči v roku 2014.

Grigorij Rodčenkov je v USA

Putin uviedol, že bývalý riaditeľ moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov, ktorý minulý rok utiekol do USA a je chráneným svedkom, sa nachádza „pod kontrolou“ amerických agentúr vrátane FBI.

„To, že Rodčenkov je v Spojených štátoch, nie je pre nás pozitívne, ale negatívne. Znamená to, že je pod kontrolou amerických špeciálnych služieb,“ povedala hlava ruského štátu. „Čo tam s ním robia? Dávajú mu nejaké látky, aby povedal, čo je potrebné?“

Putin dodal, že Rodčenkov v prvom rade nikdy nemal byť poverený vedením moskovského antidopingového laboratória. „Bola to chyba zo strany tých, ktorí to urobili, a viem, kto to urobil,“ povedal, ale nemenoval nikoho a nevolal po potrestaní vinníkov.

Ruská vláda obvinenia odmieta

Svedectvo Rodčenkova zohralo kľúčovú úlohu pri vyšetrovaniach Medzinárodného olympijského výboru, ktoré viedli k rozhodnutiu že ruskí športovci môžu súťažiť na nadchádzajúcich ZOH v Pjongančangu iba pod neutrálnou vlajkou.

Rodčenkov povedal, že mu ministerstvo športu nariadilo, aby prehliadal užívanie steroidov ruskými športovcami v mnohých športoch a zakryl doping falšovaním výsledkov testov a výmenou drogových vzoriek za čisté. „Rozhodnutie MOV dôverovať Rodčenkovým dôkazom je nezmysel“, povedal Putin, ktorý zobrazuje vedca ako psychicky nestabilného a opakovane sa odvoláva na ruské vyšetrovania jeho trestných činov.

Ruská vláda poprela, že mala nejakú účasť na dopingu, najmä v súvislosti s olympijskými hrami v Soči, považovaných za kľúčový prestížny projekt. Oficiálni ruskí predstavitelia predtým tvrdili, že akceptujú, že sa vyskytli isté dopingové prehrešky, ale v oveľa menšom rozsahu ako znejú obvinenia a podľa nich Rodčenkov oklamal niektorých čistých ruských športovcov tým, že im podával dopingové látky, ktoré vydával za povolené doplnky výživy.