Putin podporil budúcnosť VC Ruska, organizátori nebudú v ďalších rokoch platiť dane

Ruský prezident Vladimir Putin učinil dôležité rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti pretekov motoristickej formuly 1 v najrozľahlejšej krajine sveta. Organizátori VC Ruska, ktorá sa už od roku 2014 koná v Soči, budú podľa nedávno podpísaného zákona oslobodení od platenia daní minimálne do 21. decembra 2025. Informoval o tom portál sportowefakty.wp.pl.

Šéf Kremľa má slabosť pre čiernomorské letovisko v Soči, kde dotiahol zimné olympijské hry 2014 a pravidelne navštevuje aj preteky F1. Putinovo rozhodnutie nie je prekvapením, keďže predchádzajúca ruská legislatíva stanovovala oslobodenie od daní do 31. decembra 2020.

Tohtoročné preteky v Soči sa uskutočnia od 24. do 26. septembra. V súvislosti s podujatím sa však už niekoľko mesiacov špekuluje o tom, že by mohli zmeniť dejisko. Mnohí okruhu v Soči vyčítajú príliš málo atraktívnych momentov a možností na predbiehacie manévre. Niektorí kritici sa dokonca vyslovili za presun VC Ruska zo Soči do Petrohradu.