Putin ponúka rozhovory na zmiernenie napätia na Ukrajine, ľutuje odmietnutie požiadaviek Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že Spojené štáty a ich spojenci ignorovali bezpečnostné požiadavky Ruska, ale dodal, že Moskva je stále otvorená ďalším rozhovorom so Západom o zmiernení prudko stúpajúceho napätia v súvislosti s Ukrajinou.

Putin argumentoval, že je možné rokovať o ukončení patovej situácie, ak sa zohľadnia záujmy všetkých strán, vrátane bezpečnostných obáv Ruska. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že Západ odmietol zvážiť požiadavky Kremľa na nerozširovanie NATO na Ukrajinu, nerozmiestnenie zbraní blízko ruských hraníc a stiahnutie svojich síl z východnej Európy.

Po rozhovoroch s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Kremli Putin zdôraznil, že stále je možné nájsť riešenie, ktoré by zohľadnilo obavy každej strany. Povedal, že čoskoro by mal viesť dialóg i s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, ktorý by mal pricestovať do Moskvy.