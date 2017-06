Putnocký najlepším brankárom v Ekstraklase, atakoval rekord v počte vychytaných núl

POZNAŇ 8. júna (WebNoviny.sk) – Slovenského futbalového brankára Matúša Putnockého zastihla sezóna 2016/2017 v Poľsku vo vynikajúcej forme. Pred jej začiatkom odišiel zadarmo z Ruchu Chorzów do konkurenčného Lechu Poznaň. Mal zvýšiť konkurenciu na gólmanskom poste, no pomerne skoro si vybojoval stabilné miesto v základnej zostave a v závere ročníka atakoval historický rekord Ekstraklasy v počte zápasov bez inkasovaného gólu.

Osemnásťkrát si udržal čisté konto a na vyrovnanie maxima súčasnej poľskej reprezentačnej jednotky Lukasza Fabiaňského (19) zo sezóny 2005/2006 mu chýbal iba jeden duel s nulou na konte. Nečudo, že ho po skončení sezóny 2016/2017 právom vyhlásili za najlepšieho brankára najvyššej poľskej súťaže.

“Nechýbalo veľa, ale na rekord sa nedívam. Samozrejme, dostať sa na úroveň poľského reprezentanta by bol pekný úspech, ale najdôležitejší je vždy tím,” skromne povedal Putnocký pre portál sport.pl.

Titul pripadol Legii Varšava

Lech Poznaň bol do poslednej chvíle v hre o majstrovský titul, ten nakoniec pripadol Legii Varšava. “Železničiari” by sa z konečného 1. miesta tešili iba v prípade triumfu v Bialystoku a výhry Lechie Gdansk vo Varšave. Lech na pôde Jagiellonie viedol 2:0, no napokon remizoval 2:2.

“Koncovka stretnutia bola veľmi nervózna. Neďaleko mňa vybuchovali petardy, lietali konfety, zápas bol na chvíľu prerušený. Fanúšikom Jagiellonie sa však nepodarilo narušiť moje sústredenie. Bol to bláznivý duel, čelil som jednej strele za druhou. Škoda, že sme neudržali víťazstvo, stali by sme aspoň vicemajstrom. Tretie miesto rešpektujeme, ale chceli sme dokázať viac,” doplnil 32-ročný rodák z Prešova Putnocký.

Boj o miesto v zostave trvá

A ako hodnotí svoju prvú sezónu v jednom z najslávnejších poľských klubov? “Nebolo to zlé, ale v niektorých zápasoch som mohol urobiť viac. Dostal som šancu od trénera a som veľmi spokojný, ako sa z môjho pohľadu vyvinula táto sezóna. Nepovažujem sa však za brankársku jednotku, boj o miesto v zostave s Jasminom Buričom naďalej trvá,” skonštatoval niekdajší hráč Slovana Bratislava či MFK Košice.