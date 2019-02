R. Kellyho obvinili zo sexuálneho zneužívania, speváka držia vo väzbe

CHICAGO 23. februára (WebNoviny.sk) – Americká prokuratúra vzniesla v piatok obvinenia zo sexuálneho zneužívania voči r’n’b spevákovi R. Kellymu.

Spevák čelí obvineniam v desiatich bodoch obžaloby zahŕňajúcom štyri ženské obete, z ktorých najmenej tri boli mladšie ako 17 rokov.

Skutky siahajú podľa prokurátorky Kim Foxxovej až do roku 1998 a trvať mali viac než desaťročie. Na početné obvinenia zo sexuálneho zneužívania žien i neplnoletých dievčat, ktoré 52-ročného hudobníka sprevádzajú už roky, nedávno opäť upozornil dokument Surviving R. Kelly. Spevák, ktorý sa od piatka nachádza vo väzbe v Chicagu, obvinenia odmieta ako nepravdivé. Pred súd by sa mal postaviť v sobotu.

R. Kelly, *

* celým menom Robert Sylvester Kelly, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1989. Debutoval v roku 1992 albumom Born Into The 90’s, ktorý nahral so skupinou Public Announcement. O rok neskôr vydal prvú sólovku 12 Play, po ktorej nasledovalo ďalších pätnásť štúdioviek, z toho trinásť sóloviek a dva spoločné albumy s rapperom Jay Z – The Best Of Both Worlds (2002) a Unfinished Business (2004).

Jeho zrejme najznámejším hitom je skladba I Believe I Can Fly, za ktorú dostal v roku 1998 tri ceny Grammy. Odvtedy sa však v médiách objavoval skôr v súvislosti s prípadom šírenia detskej pornografie. Po viac ako šesťročnom súdnom procese ho v roku 2008 zbavili všetkých obvinení.