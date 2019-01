Rajičovej nevyšla voľná jazda ideálne, titul na ME v Minsku si odnáša Ruska Samodurovová

MINSK 25. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Nicole Rajičová na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní v bieloruskom Minsku obsadila deviate miesto a nezopakovala dve šieste miesta z predchádzajúcich šampionátov.

Dvadsaťtriročná rodáčka z amerického Garden City bola po stredajšom krátkom programe piata, v piatok večer jej voľná jazda nevyšla ideálne a klesla o štyri priečky. Rajičová si za svoje piatkové vystúpenie vyslúžila od rozhodcov 104,95 bodu, celkovo nazbierala 169,03 bodu.

Rajičová zvládla kombináciu a piruetu

Nevyšiel jej síce začiatok a urobila chybu pri výjazde po trojitom lutzi, no potom zvládla kombináciu a piruetu. Vyšiel jej aj trojitý rittberger, trochu zaváhala pri toeloope a nie úplne ideálne jej vyšla aj kombinácia piruety s dvojitým axlom.

„Mohlo to byť lepšie, ale aj tak som celkom spokojná. Bolo tam päť trojitých skokov, aj keď s menšími chybičkami. Tie axle mi nevyšli, ale už som mala dosť ťažké nohy. Vedela som, že to bude makačka. Necítila som tlak a tešila som sa, že som v poslednej rozjazdke. Celkovo som spokojná s vystúpením v Minsku. Teraz ma čaká voľno, aspoň po fyzickej stránke. V pondelok sa totiž vrátim do práce a mám pocit, že ma čaká dosť roboty. Ale už viem, čo mám trénovať. Chystám sa aj na majstrovstvá sveta,“ povedala po svojej jazde Nicole Rajičová.

Po krátkom programe sa zdalo, že 16-ročnej ruskej reprezentantke Aline Zagitovovej nič nestojí v ceste za obhajobou zlata, opak bol však pravdou. Úradujúca olympijská šampiónka z Pjongčangu totiž voľný program nezvládla, dvakrát spadla a tentoraz získala „iba“ striebro. V súboji o prvú priečku ju o priepastných 15,5 bodu zdolala rovesníčka a krajanka Sofia Samodurovová, bronz si z Bieloruska odnáša Fínka Viveca Lindforsová.

Hugecová bude na sebe tvrdo pracovať

Druhá slovenská zástupkyňa, iba 18-ročná Silvia Hugecová, obsadila v stredajšom krátkom programe 30. priečku a nekvalifikovala so do voľnej jazdy medzi 24 najlepších.

„Nebolo to také, ako som si predstavovala. Lepšie som totiž jazdila na tréningoch. Bola som trošku nervózna a stuhnutá, no poučila som sa z týchto pretekov. Úvodná kombinácia trojitého rittbergera s dvojitým bola dobrá, ale pred salchowom som nemala dostatočnú rýchlosť a urobila som len dvojitý. Trošku som sa zľakla a aj pred axlom som zle vyskočila. Budem na sebe tvrdo pracovať, aby som nabudúce zajazdila lepšie. Boli to moje druhé majstrovstvá Európy, tu v Minsku som asi cítila väčší tlak a jednoducho to nevyšlo. Ešte ma čakajú majstrovstvá sveta juniorov, na ktorých by som chcela postúpiť do voľných jázd,“ zhodnotila Hugecová, ktorá pred rokom obsadila na ME v Moskve 24. pozíciu.