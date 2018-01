Rakúski nacionalisti ostanú súčasťou euroskeptickej frakcie, zmenu prerokujú po brexite

BERLÍN 19. januára (WebNoviny.sk) – Popredný predstaviteľ rakúskej nacionalistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) uviedol, že strana napriek vstupu do vlády ostáva vo frakcii Európskeho parlamentu, ktorej súčasťou sú aj prominentní euroskeptici, ako napríklad francúzska nacionalistka Marine Le Penová či holandský populista Geert Wilders.

Tradične euroskeptická FPÖ v decembri vstúpila do stredopravej koalície vedenej konzervatívnym kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorý zdôrazňuje proeurópske smerovanie svojej vlády.

FPÖ je však v Európskom parlamente členom prevažne euroskeptickej politickej skupiny Európa národov a slobody. Generálny tajomník strany Harald Vilimsky v piatok pre rakúsky denník Der Standard povedal, že FPÖ tam ostane, pretože je to pre nich „dobrá pracovná základňa“. Naznačil však, že veci by sa mohli zmeniť po brexite, keď by sa „vyslovení kritici EÚ“ mohli združiť do samostatnej skupiny.