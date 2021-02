Rakúsko a Česko sprísnili podmienky vstupu do krajiny. Opatrenia, ktoré vás čakajú na hraniciach susedných štátov

Zima priniesla napriek lockdownu krajiny nárast počtu hospitalizovaných na COVID -19. Čísla pritom nerastú len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Navyše, objavili sa nové mutácie koronavírusu.

Vlády susedných štátov preto pristupujú k prísnejším kontrolám na hraniciach alebo rovno k ich uzatváraniu. Pendlerov alebo študentov zo Slovenska tak čaká pri cestovaní viac povinností.

Nový režim na rakúskych hraniciach

Sprísnenie sa zaviedlo aj na rakúskych hraniciach so Slovenskom, a to v podobe prísnejších kontrol, ktoré platia od utorka 9. januára 2021 až do odvolania. Pri ceste do Rakúsky je tak nutné rátať so zdržaním, pretože mnohé malé hraničné prechody môžu byť uzavreté.

Krajina tiež zaviedla povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na jej územie. Pri prípadnej kontrole sa musia preukázať potvrdením, ktoré obdržia na e-mail po tejto registrácii. Alternatívou je vyplnený a vytlačený formulár dostupný na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

Doteraz mali z tejto povinnosti tzv. pendleri aj tranzit alebo osoby, ktoré do krajiny cestujú z osobitných rodinných dôvodov, výnimku. Od stredy 10. februára sa však pre pendlerov – okrem opatrovateliek sem patria aj iní pracovníci, študenti či osoby, ktoré idú navštíviť rodinu či partnera – pravidlá sprísňujú.

Najmenej raz za sedem dní sa budú musieť elektronicky registrovať. Interval však môže byť aj kratší, pretože registračnú povinnosť je nutné urobiť pri každej zmene údajov. V praxi to znamená registráciu aj v prípade nového testu na COVID-19.

Pri vstupe do krajiny sa pendleri od stredy musia preukazovať negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako sedem dní a ak bol urobený mimo Rakúska, musí obsahovať aj lekárske osvedčenie v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Slovenský rezort diplomacie odporúča na toto osvedčenie použiť vopred pripravené formuláre, ktoré zverejnilo na svojej stránke. Do krajiny sa človek dostane aj bez testu, ale test si musí v Rakúsku spraviť do 24 hodín.