Rakúsko zasiahli silné búrky, vyžiadali si zranených a zomreli aj deti (video)

Päť ľudí, vrátane dvoch detí, prišlo o život v Rakúsku pri silných búrkach, ktoré postihli krajinu. Dve dievčatá vo veku štyri a osem rokov zomreli vo štvrtok večer v Lavantskom údolí neďaleko mesta Graz, keď náhly vietor vyvrátil stromy. Rakúski predstavitelia uviedli, že zranenia utrpelo trinásť ľudí, pričom dvaja z nich sú zranení vážne.

Mnohé z obetí sú dovolenkári, ktorí navštívili obľúbenú turistickú oblasť. Rakúsky prezident Alexander Van Der Bellen označil úmrtia detí za „nesmiernu tragédiu“. Starosta neďalekého mesta Wolfsberg Hannes Primus povedal, že oblasť vyzerala „ako bojisko“. V Dolnom Rakúsku pri meste Gaming prišli o život tri ženy pri páde stromu, ktorý spôsobil zásah blesku.

#Weather gone crazy. A wave of bad weather hit #Austria and #Slovenia, with strong gusts of wind and rain. The toll is 5 dead and 20 injured. pic.twitter.com/XtN6tP6Uxj

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 19, 2022