Ramsay bol po zápase proti USA spokojný, debutanti nesklamali a Laco podal neuveriteľný výkon

AUGSBURG 10. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úspešný vstup do Nemeckého pohára 2017 v Augsburgu. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v piatok popoludní zdolali výber USA 2:1.

Okrem zisku troch bodov do tabuľky potešila aj hra slovenského tímu. Brankár Ján Laco previedol vynikajúci výkon a dovedna 35 úspešných zákrokov. Nováčikovia príjemne prekvapili a jeden z nich, Patrik Lamper, si hneď v druhom striedaní v národnom tíme otvoril aj reprezentačný strelecký účet.

Hráči plnili pokyny trénera

„Chlapci tam odviedli dobrú robotu a ja som to len tečoval,“ hovoril skromne 24-ročný krídelník po piatkovom súboji. „V úvode som mal trochu trému, ale som už dosť skúsený na to, aby som to zvládol. Hrali sme tímovo, brankárovi sme pomáhali blokovaním striel. Hrali sme proti skúsenému súperovi, triumf v takomto zápase je pre nás povzbudením,“ doplnil hráč Banskej Bystrice.

Náskok slovenského tímu na 2:0 zvýšil v 27. min ďalší tipsportligový hráč Marek Hovorka z HC Košice. „Každý gól poteší. Som rád, že mi to tam padlo, pretože v reprezentácii som už dlhšie neskóroval. Som rád o to viac, že to bol víťazný gól,“ vravel 33-ročný vicemajster sveta z Helsínk 2012.

Američania mali v tretej tretine tlak aj s prispením nedisciplinovanosti Slovákov, skorigovať sa im podarilo v 54. min zásluhou Bobbyho Sanguinettiho. Zásluhou výborného výkonu J. Laca to bol jediný úspech družstva zo zámoria. „Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom sme hrali fantasticky. Plnili sme pokyny trénera, čo bolo dôležité. Chlapci predo mnou zablokovali dosť striel. Našťastie sme tretiu tretinu ustáli a ustrážili si víťazstvo,“ povedal Ján Laco, ďalší z helsinských vicemajstrov sveta.

Všetci na ľade bojovali

V 25. vzájomnom zápase oboch tímov sa zrodilo deviate víťazstvo Slovákov, Američania majú na svojom konte trinásť úspechov a tri stretnutia sa skončili nerozhodne. Kanadský tréner výberu SR Craig Ramsay nemohol byť po piatkovom zápase nespokojný. „V našej hre sa vyskytli síce chybičky, no celkovo to bolo dobré a výkon brankára bol neuveriteľný. Previedol veľa skvelých zákrokov a jeho zásluhou sme boli v hre o víťazstvo. Všetci chlapci na ľade bojovali a hádzali sa do striel,“ povedal po zápase skúsený Kanaďan.

V piatok v národnom tíme SR okrem Patrika Lampera debutovali aj Juraj Bezúch, Michal Krištof, Marek Hecl a Boris Sádecký. „Nováčikovia sa previedli v dobrom svetle, bola radosť ich sledovať,“ doplnil Ramsay. V sobotu pošle do bránky Patrika Rybára, pre ktorého to bude prvý štart v reprezentácii.

V sobotu o 16.00 h si Slováci zmerajú sily s domácimi Nemcami. Na tribúnach bude zrejme poriadne búrlivá atmosféra. „Zápas proti Nemcom bude ako každý iný. Musíme sa na to pripraviť,“ myslí si Patrik Lamper.

Veľké víťazstvo

Premiéru v národnom družstve si plnými dúškami užíval útočník Michal Krištof z Nitry. „Vyhrali sme, takže máme všetci radosť. V úvode to bolo ťažké, pretože súper od začiatku korčuľoval naplno. Po prvých striedaniach sme si na to zvykli. Je to medzinárodný hokej a trochu o inom ako v Tipsport lige. Odohrali sme super zápas,“ povedal Krištof pre agentúru SITA. Na ľade mu pomáhal Matej Paulovič, s ktorým spolu hrávajú v najvyššej domácej súťaži pod Zoborom.

Obranca Martin Gernát v tejto sezóne predtým odohral iba dve súťažné stretnutia za prvoligový Prešov, piatkové stretnutie proti Američanom bolo jeho tretie v tomto ročníku. „Po dlhšom čase som odohral zápas a na ľade som sa cítil fajn. Očakával som, že tempo bude vyššie a nebudem stíhať. Po prvom striedaní to zo mňa padlo a išlo mi to,“ povedal Gernát pre agentúru SITA.

V úvode druhej tretiny za faul na neho získali Slováci presilovku, Gernát sa len veľmi ťažko zdvíhal z ľadu. „Súper ma trafil lakťom do sánky, našťastie mi nič nie je,“ prezradil 24-ročný obranca. Víťazstvo nad výberom USA hrialo aj jeho. „Celý tím dnes odviedol dobrú prácu. Tento zápas je pre nás veľké víťazstvo, pretože zdolať Ameriku v takomto zložení sa nepodarí každý deň,“ dodal Gernát.