Ramsay pozval na Švajčiarsky pohár Hudáčka či Bondru, hráči zabojujú aj o olympijskú miestenku

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v spolupráci s generálnym manažérom tímu Miroslavom Šatanom a jeho asistentom Otom Haščákom nominovali na decembrový turnaj o Švajčiarsky pohár dovedna 22 hráčov.

Jediným debutantom vo výbere SR bude obranca Andrej Golian zo Slovana Bratislava. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Nominácia sa zmenila

Okrem domáceho tímu a Slovákov sa vo švajčiarskom Vispe predstavia aj reprezentácie Lotyšska a olympijského tímu Ruska, hrať sa bude 16. a 17. decembra. Vo štvrtok 16.12. nastúpi slovenský výber proti Rusom a Švajčiari proti Lotyšom. O deň neskôr budú hrať proti sebe víťazi štvrtkových duelov a zdolané tímy.

Realizačný tím reprezentácie SR povolal do mužstva brankárov Mateja Tomeka a Patrika Rybára, medzi oktetom obrancov patria k najskúsenejším Daniel Gachulinec, Martin Gernát a Martin Marinčin. Medzi tucet útočníkov dostal pozvánku do výberu SR aj 104-násobný reprezentant Libor Hudáček z HC Lugano či Dávid Bondra, ktorý sa nedávno vrátil do HK Poprad.

„Nominácia do Švajčiarska sa trošku zmenila. Zavolali sme zopár hráčov, ktorí sa ukázali v dobrom svetle na Nemeckom pohári a doplnili ich menami, ktoré sa v Krefelde nepredstavili z rôznych dôvodov. Keďže máme pred sebou posledné medzinárodné zápasy pred zimnými olympijskými hrami, povolali sme hokejistov, ktorí môžu zabojovať o účasť v olympijskom výbere,“ uviedol na HockeySlovakia.sk generálny manažér Miroslav Šatan a pokračoval: „Andrejovi Golianovi sa neušlo miesto do Krefeldu. Preto sme sa rozhodli vziať ho do Švajčiarska a dať mu šancu za výkony, ktoré podával v Slovane. Chceme vedieť, či ich dokáže zopakovať aj na reprezentačnej úrovni.“

Petrovický bude ďalším asistentom

Na turnaji vo Vispe bude mať hlavný kouč reprezentácie Craig Ramsay okrem Jána Pardavého a Andreja Podkonického aj ďalšieho asistenta, bude ním Róbert Petrovický ako asistent kouča vo švajčiarskom Lausanne.

Iba 20-ročný bek Golian as na turnaj vo Švajčiarsku teší. „S doterajším priebehom sezóny som veľmi spokojný. Na ľade dostávam veľa priestoru, za čo vďačím trénerom. Snažím sa podávať čo najlepšie výkony. Darí sa nám aj ako tímu, takže zatiaľ všetko funguje veľmi dobre. Bol som veľmi šťastný, že pozvánka prišla už v mojich dvadsiatich rokoch. Ihneď som volal otcovi, aby sme sa spolu potešili. Bol som mimoriadne šťastný,“ priznal na webe SZĽH. Zároveň doplnil, že v národnom tíme sa teší na iného mladého beka Dávida Mudráka z Michaloviec: „Po každom Dávidovom zápase na Nemeckom pohári sme si zavolali, zhovárali sa a porovnávali. Mužský medzinárodný hokej je určite rýchlejší. Som naň zvedavý. Veľmi ma však teší, že sa spolu stretneme v reprezentácii. A bolo by pekné, ak by sme si spolu zahrali v obrannej dvojke. Toto rozhodnutie však nie je na nás. Hlavné slovo majú tréneri.“