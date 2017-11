Ramsay a Šatan nominovali na turnaj MECA Hockey Games 2017 skúsených hráčov

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) – Generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan a tréner A-tímu SR Craig Ramsay zverejnili nomináciu hráčov na turnaj MECA Hockey Games 2017, ktorý sa uskutoční od 11. do 17. decembra v nórskom Hamare. Hráči sa ešte predtým zídu na tréningovom kempe v Bratislave.

MECA Hockey Games 2017 v Hamare

program

štvrtok 14. decembra: Francúzsko – Slovensko (16.00), Nórsko – Rusko olympionici (20.00)

piatok 15. decembra: Rusko olympionici – Slovensko (16.00), Nórsko – Francúzsko (20.00)

sobota 16. decembra: Francúzsko – Rusko olympionici (13.00), Nórsko – Slovensko (17.00)

Výber nabitý skúsenosťami

Výber trénera Ramsayho a generálneho manažéra Šatana je nabitý skúsenosťami. Až štyria hráči majú viac ako sto štartov v národnom drese. Najviac, až 172, ich na svojom konte má obranca Dominik Graňák. Za ním je so 137 štartmi Tomáš Starosta, Tomáš Surový so 116 a Ivan Švarný so 113 štartmi.

Skúsenosťami určite nezaostávajú ani útočníci Michel Miklík (94), Ladislav Nagy (90) či ďalší. „Na Nemeckom pohári sme chceli vyskúšať hráčov, ktorí zatiaľ nemali možnosť byť v reprezentácii. Teraz chceme vidieť hráčov, ktorí už majú skúsenosti. Uvidíme, ako si osvoja nový štýl, ktorý chceme hrať a čo ukážu na medzinárodnej úrovni,“ povedal na margo nominácie generálny manažér Miroslav Šatan.

V Hamare by mohol debutovať Godla

V medzištátnom zápase za seniorský tím SR by v Hamare mohol debutovať brankár Denis Godla. Ten si zatiaľ reprezentačný dres obliekol v juniorských národných tímoch do 17, 18 aj 20 rokov, v olympijskom výbere do 23 rokov či v modelovanom zápase proti výberu Tipsport ligy.

Slovenská hokejová reprezentácia sa na turnaji MECA Hockey Games 2017 v nórskom Hamare stretne postupne s Francúzskom, Ruskom a Nórskom. „Zápas proti Rusku by mal byť najkvalitnejším stretnutím, ktoré odohráme. Verím, že sa s nimi pobijeme o víťazstvo na turnaji. Ich zostava bude zrejme podobná ako na Nemeckom pohári,“ dodal Miroslav Šatan.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie

na turnaj MECA Hockey Games 2017

Brankári: Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR), Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Július Hudáček (HC Severstaľ Čerepovec/KHL)

Obrancovia: Ladislav Romančík (HK Dukla Trenčín), Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Andrej Meszároš (HC Slovan Bratislava/KHL), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava/KHL), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové/ČR), Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec/ČR), Ivan Baranka (HC Vítkovice Ridera/ČR), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav/ČR)

Útočníci: Ladislav Nagy (HC Košice), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Lukáš Cingel (HK Hradec Králové/ČR), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec/ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä/Fín), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Surový (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Hrnka (HC Slovan Bratislava/KHL), Pavol Skalický (HC Slovan Bratislava/KHL), Marek Viedenský (HC Slovan Bratislava/KHL), Libor Hudáček (Örebro Hockey, Švéd.)

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Vladimír Országh, Ľubomír Višňovský (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Iľja Chandoga (lekár), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Dušan Čulka, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)