Ransomvér už zaútočil na desiatky samospráv, niektoré aj súhlasili s podmienkami vydieračov

Rok 2019 bol podľa spoločnosti Kaspersky rokom ransomvérových útokov na miestne samosprávy. Odborníci spoločnosti odhalili, že ransomvér zaútočil najmenej na 174 inštitúcií miestnych samospráv po celom svete, pod ktoré spadá viac ako 3 000 pridružených subjektov.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje 60-percentný nárast. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy Kaspersky Security Bulletin: Príbeh roka 2019, zatiaľ čo požiadavky útočníkov týkajúce sa výkupného sa v niektorých prípadoch vyšplhali až na 4,5 mil. eur, odhaduje sa, že skutočné náklady a spôsobené škody môžu byť ešte oveľa vyššie.

Vrásky v korporátnom sektore

Ransomvér dlhodobo spôsobuje vrásky v korporátnom sektore, pričom negatívne ovplyvňuje chod firiem po celom svete už niekoľko rokov. V roku 2019 prišlo v tomto smere k dynamickému rozvoju, keď šíritelia tohto typu malvéru začali cieliť svoje útoky na miestne inštitúcie.

Odborníci spoločnosti Kaspersky poznamenávajú, že hoci obce ako terče útoku majú menšiu schopnosť zaplatiť vysoké výkupné, zároveň je tu vyššia pravdepodobnosť, že kývnu na podmienky útočníkov.

Blokovanie akýchkoľvek služieb pod správou miestnych samospráv totiž priamo ovplyvňuje občanov a vedie nielen k finančným stratám, ale aj k ďalším spoločensky významným a citlivým dôsledkom.

Podľa verejne dostupných informácií sa hodnota výkupného v jednotlivých prípadoch značne líšila. „Vždy je potrebné mať na pamäti, že pristúpiť na podmienky vydieračov a zaplatiť im je len krátkodobé riešenie, ktoré zločincov len povzbudzuje do ďalšej takejto aktivity a zároveň ich to aj finančne podporí, pričom nikde nie je napísané, že sa nevrátia. Navyše, akonáhle sú mesto či obec napadnuté, znamená to, že je ohrozená celá infraštruktúra, čo si vyžaduje dôsledné vyšetrenie daného incidentu a dôkladný audit,“ poukazuje Kaspersky.

Bezpečnostný audit

Lepším prístupom by podľa spoločnosti bolo investovanie do proaktívnych opatrení, ako sú overené bezpečnostné a zálohovacie riešenia, ako aj investovanie do pravidelného bezpečnostného auditu.

„Aj keď vidíme vzrastajúci trend útokov na obce, je možné ho ovplyvniť zmenou ich prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, a čo je možno ešte dôležitejšie, odmietnutím zaplatiť výkupné a zverejnením tohto rozhodnutia ako oficiálneho stanoviska obce,“ myslí si generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.

Kaspersky je globálna kyberbezpečnostná spoločnosť založená v roku 1997. Zameriava sa na ochranu podnikov, kritických infraštruktúr, štátnych či vládnych inštitúcií, ale aj bežných spotrebiteľov po celom svete.

Jej portfólio zahŕňa riešenia v oblasti ochrany koncových bodov, ako aj množstvo špecializovaných bezpečnostných riešení a služieb poskytujúcich ochranu proti digitálnym hrozbám. Služby Kaspersky využíva viac ako 400 miliónov používateľov a 270 tis. korporátnych klientov po celom svete.