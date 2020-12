Raši podá trestné oznámenie pre biologický odpad z testovania, ministerstvo obrany vraj porušilo zákon

Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši podáva trestné oznámenie pre biologický odpad z celoplošného testovania. Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii.

Podľa Rašiho sa vo vojenskom objekte Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš nachádza 300 až 400 ton odpadu z celoplošného testovania. Domnieva sa, že jeho uskladnením bol zo strany Ministerstva obrany SR (MO SR) porušený zákon.

Podľa platnej legislatívy môže byť biologicky nebezpečný odpad skladovaný vo vyhradenom priestore najviac sedem dní, v priestore vybavenom chladiacim zariadením najviac 14 dní, prípadne uskladnený zmrazením po dobu najviac troch mesiacov.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) sa však Raši o situáciu nezaujíma z dôvodu snahy o ochranu zdravia občanov, ale kvôli firme jeho sesternice, ktorej predmetom podnikania je likvidácia odpadu zo zdravotníckych zariadení.

Prípad by mala riešiť polícia, prokuratúra aj ÚVZ

Raši preto pre možné porušenie zákona v prípade odpadu z celoplošných testovaní podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Tento postup by nemal preverovať iba minister Budaj a jeho rezort, ale aj Úrad verejného zdravotníctva, pretože nakladanie s biologicky kontaminovaným odpadom pochádzajúcim z úkonov, ktoré sú robené zdravotníkmi spadá do jeho pôsobnosti,“ povedal Raši.

Podpredseda Hlasu dodal, že verí, že po podaní trestného oznámenia polícia pod dozorom prokuratúry vyšetrí, či nebol pri prevoze a uskladnení odpadu porušený zákon a to, kto je za situáciu zodpovedný.

Rašiho záujem o likvidáciu má vraj iný dôvod

Naď v reakcii na tlačovú konferenciu strany Hlas-SD uviedol, že Rašiho záujem o likvidáciu biologického odpadu z celoplošného testovania súvisí s košickou spoločnosťou AGB ekoservis. Na jej čele podľa ministra stojí Rašiho sesternica Janka Palčíková.

Spoločnosť podľa šéfa rezortu obrany od roku 2011 uzavrela s viacerými štátnymi nemocnicami a inštitúciami zmluvy na likvidáciu bioodpadu za viac ako štyri milióny eur. Najväčšou mala byť zmluva na 1,79 milióna eur so štátnou Univerzitnou nemocnicou Bratislava, ktorú spoločnosť uzavrela v marci 2019.

Medzi klientov spoločnosti patrili podľa Naďa aj štátne zariadenia ako Detská fakultná nemocnica Košice, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, onkologické ústavy a ústavy srdcových či cievnych chorôb.

Naď sa na trestné oznámenie teší

„Zvýhodňovanie sesternice a konateľky spoločnosti Raši samozrejme určite kategoricky odmieta! Nuž pán Raši, dať biznis ako hrom sesternici z našich štátnych nemocníc, ktoré samozrejme aj pod vašim vedením ministerstva zdravotníctva krachovali, to by bolo naozaj odporné. Jednoducho by to bola taká odporná zlodejina, aké sa v Smere robili na dennom poriadku, všakže,“ napísal Naď na sociálnej sieti.

Šéf rezortu obrany dodal, že sa na avizované trestné oznámenie teší, pretože sa vytvorí priestor na posúdenie spracovania biologicky rozložiteľného odpadu z dlhodobého hľadiska.