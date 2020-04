Real Madrid na športové úspechy nemyslí, pre boj s koronavírusom poskytol lietadlo a štadión

Pred začiatkom aktuálnej sezóny 2019/2020 bola cieľom futbalistov španielskeho klubu Real Madrid hlavne majstrovská trofej v tamojšej Primera División či snaha pridať do vitríny rekordné 14. víťazstvo v Lige majstrov. Na dosahovanie športových úspechov však v organizácii zo Štadióna Santiaga Bernabéua však nikto nemyslí.

Všetky športové súťaže sú pozastavené a Španielsko sa ocitlo na popredných priečkach negatívneho rebríčka štátov postihnutých koronavírusom, pričom v rámci krajiny je na tom najhoršie metropola Madrid.

Vyhrať boj s vírusom

„Radi by sme, samozrejme, vyhrali domácu súťaž a Ligu majstrov, ale momentálne na to nemyslíme. V tejto chvíli chceme vyhrať boj s koronavírusom. Sú to pre nás všetkých ťažké a komplikované chvíle. Každý musí prispieť svojou súčasťou, a to je byť doma a pomáhať pri dodržiavaní pravidiel,“ vyhlásil pre denník Marca stredopoliar Realu Madrid Casemiro.

Práve tento madridský klub poskytol svoj štadión, z ktorého sa počas krízy stalo logistické centrum pre lekárske vybavenie. K dispozícii dal tiež klubové lietadlo.

Tisícky ľudských obetí

Dopravný prostriedok na presuny A-mužstva momentálne slúži Španielsku a pomáha pri preprave zdravotníckeho materiálu v rámci krajiny aj zo zahraničia.

V Španielsku je momentálne nakazených vyše 120-tisíc osôb, pričom ochorenie COVID-19 si vyžiadalo už približne 12-tisíc ľudských životov.

Medzi obeťami koronavírusu je aj niekdajší prezident Realu Lorenzo Sanz či bývalý dlhoročný stopér „bieleho baletu“ Goyo Benito.