Refinancovanie hypotéky je cesta ako ušetriť stovky eur

Využili ste už možnosť refinancovať úver? Že nie? Možno je najvyšší čas pozrieť sa na to, čo vám to môže priniesť. Asi málokoho prekvapí, že refinancovanie hypotéky v prvom rade prináša úsporu a znižuje výšku splátok. Vedeli ste však, že vďaka refinancovaniu môžete získať aj nejaké tie peniažky navyše a bez zvýšenia vašej aktuálnej splátky?

Refinancovanie pôžičky či akéhokoľvek úveru je možné vo všeobecnosti definovať ako vyplatenie nevýhodného úveru, prípadne úverov, novým úverom s výhodnejšími podmienkami. V dnešnom článku sa dočítate:

aké sú výhody refinancovania

ako refinancovať úver

čo je to konsolidácia úverov

Refinancovanie hypotéky vám pomôže znížiť fixné výdavky domácnosti

Jedna dobrá rada od nás hneď na úvod. Ak patríte aj vy medzi množstvo slovenských domácností, ktoré sa snažia hľadať rezervy vo svojich výdavkoch, začnite s prehodnocovaním vašich finančných záväzkov. Splátky úverov tvoria v domácnostiach významnú časť fixných mesačných platieb. Na jednej strane sú hypotekárne úvery s dlhou splatnosťou, na druhej strane spotrebné úvery s kratšou dobou splácania a s vysokými splátkami. Samostatnou kapitolou finančných záväzkov, na ktorých sa dá ušetriť, sú tiež životné a neživotné poistky, tým sa dnes ale venovať nebudeme.

V tejto súvislosti vám pravdepodobne napadá otázka: Ako môžem znížiť splátku svojich úverov? Ešte stále si mnohí klienti myslia, že nemajú možnosť meniť pravidlá, na ktorých sa s bankou dohodli. To však absolútne neplatí. Práve naopak. Tých ciest, ako to spraviť, je hneď niekoľko. Jednou je refinancovanie. Ak ste s vašou hypotékou nič neriešili 5 a viac rokov, je vysoko pravdepodobné, že banke platíte zbytočne veľa. Výška úrokových sadzieb hypoték aj spotrebných úverov bola totiž pred piatimi rokmi podstatne vyššia, ako je dnes. Čo to pre vás znamená?

Ako refinancovať úver? Je to jednoduché

Znamená to najmä to, že môžete ušetriť. Priemerné úrokové sadzby hypoték na Slovensku sú aktuálne vo výške približne jedného percenta ročne, pričom napríklad v mBank môžete získať hypotéku s úrokom už od 0,64 %. Pred piatimi rokmi to bolo viac než 2 %, pred 10 rokmi viac než 4 % ročne.

Aby ste si vedeli predstaviť, čo to znamená v absolútnych číslach, uvedieme príklad na hypotéke vo výške 100 000 € pri dobe splácania 30 rokov. Pri Úrokovej sadzbe 1 % vychádza mesačná splátka približne 321 €, pri 2,2 % to je už 379 € a pri 4 % až 477 €. Ešte zaujímavejšie je porovnanie koľko pri tých sadzbách počas 30 rokov preplatíte, t.j. koľko banke zaplatíte na úrokoch. V prvom prípade približne 15 800 €, v druhom 36 700 € a pri štvorpercentnom úroku až 71 800 €. Vyzerá to priam neuveriteľne, však?

Inými slovami, ak by sa vám podarilo znížiť si úrokovú sadzbu povedzme o 1%, ušetrili by ste približne 50 € mesačne, čiže až 600 € ročne. Ešte stále váhate, či sa o refinancovanie hypotéky treba začať zaujímať?

Ak si myslíte, že je refinancovanie hypotéky príliš byrokratická záležitosť, pravdepodobne vás prekvapíme s informáciou, že je to veľmi jednoduchý a relatívne rýchly proces. Vo všeobecnosti platí, že refinancovať úver bez pokuty vo vašej aktuálnej banke je možné pri výročí fixácie. Banka je povinná vás v dostatočnom predstihu pred koncom fixácie informovať o nových podmienkach. Počas tohto obdobia sa môžete informovať aj v iných bankách o možnostiach získania hypotéky. Ak vám banka ponúkne lepšie podmienky, vyplatí – refinancuje váš dlh v pôvodnej banke a stanete sa jej klientom. Niektoré banky ale dokážu zaplatiť aj vašu pokutu, ak sa rozhodnete využiť ich ponuku hypotéky, prípadne si pokutu môžete rozložiť do splátok a stále môžete ušetriť.

Ak sa rozhodnete pre refinancovanie hypotéky mHypotékou od mBank, získate okrem výbornej úrokovej sadzby vybavenie aj poskytnutie hypotéky bez poplatku, čo pre vás znamená opäť ďalšiu, nemalú, úsporu. K zníženiu splátky môže pomôcť aj predĺženie splatnosti hypotéky až na 40 rokov, čo taktiež umožňuje mHypotéka po splnení vekových ohraničení.

Nižšie splátky nie sú jedinou výhodou refinancovania

Refinancovanie spotrebného úveru, hypotéky či akejkoľvek inej pôžičky má viacero výhod. Okrem nižšej splátky tiež:

možnosť skrátenia si doby splatnosti pri rovnakej alebo nižšej splátke

možnosť získania finančných prostriedkov navyše pri rovnakej alebo nižšej splátke – dané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek

úspora na úrokoch

zlepšenie cash-flow vášho rodinného rozpočtu

Konsolidácia: Spôsob ako refinancovať úvery

Ak máte hneď niekoľko úverov – spotrebné úvery, kreditné karty, úver zo stavebnej sporiteľne, hypotéku a podobne a želáte si výrazným spôsobom znížiť ich celkovú splátku, skúste ich všetky spojiť do jedného, ideálne hypotekárneho úveru. Tejto operácii sa hovorí konsolidácia. Hypotekárny úver má najdlhšiu dobu splatnosti a najnižšie úrokové sadzby, vďaka čomu môžete znížiť celkový finančný záväzok z úverov aj o stovky eur mesačne. Opäť to najlepšie vysvetlí reálny príklad.

Predstavte si, že máte:

spotrebný úver vo výške 10 000 eur s úrokovou sadzbou 8 % a splatnosťou 8 rokov, čo predstavuje splátku vo výške približne 141 € stavebný úver vo výške 10 000 eur s úrokovbou sadzbou 6 % a splatnosťou 6 rokov, čo predstavuje splátku vo výške približne 165 € hypotekárny úver vo výške 80 000 eur s úrokovou sadzbou 2 % a splatnosťou 30 rokov, čo predstavuje splátku vo výške približne 295 €

Vaše mesačné finančné výdavky sú tak vo výške 141 + 165 + 295 = 601 €.

Ak sa rozhodnete o konsolidáciu a zlúčite si všetky úvery do jedného hypotekárneho v hodnote 100 000 € (10 000 + 10 000 + 80 000) s úrokovou sadzbou napríklad vo výške 0,64 % na 30 rokov, vaša celková mesačná splátka bude vo výške 307 €. Mesačne tak uvoľníte svoj rozpočet o takmer 300 €. (601 € – 305 € = 296 €).

Aj z uvedených príkladov je možné vidieť, že refinancovanie úverov je jedným z najefektívnejších nástrojov ako ušetriť. Zároveň je to spôsob, ako znížiť svoje mesačné výdavky bez toho, aby ste museli uberať zo svojho životného štandardu.

