Refinancovanie úveru: Oplatí sa v nebankovke?

Nebankové spoločnosti sú možnosťou pre ľudí, ktorých by banka za normálnych okolností odmietla. V období rastu úrokových sadzieb to platí dvojnásobne, pretože počet zamietnutých žiadostí v banke narastá. Je však výhodné refinancovať úver prostredníctvom nebankovky? Máme pre vás odpovede.

Prečo refinancovať?

V súčasnosti približne štvrtina Slovákov nedokáže čeliť zvýšeným výdavkom. Medzi takéto výdavky patria aj úvery, ktoré v období rastúcej inflácie narástli skokovo o niekoľko stoviek eur. Riešením v takejto situácii môže byť refinancovanie prostredníctvom banky alebo nebankovky.

Hlavným cieľom refinancovania je totiž nahradiť nevýhodný úver výhodnejším a znížiť si tým mesačnú splátku. Okrem toho vám refinancovanie pomôže aj v nasledujúcich situáciách:

ak potrebujete splácať jednoducho a mať prehľad vo financiách,

ak si potrebujete navýšiť úver a získať peniaze naviac,

ak potrebujete zmeniť dátum a dĺžku splatnosti.

Refinancovanie nie je konsolidácia

Mnoho ľudí si myslí, že refinancovanie a konsolidácia je to isté. Nie je to pravda. Kým pri refinancovaní nahradíte nevýhodný úver výhodnejším, pri konsolidácii ide o zlúčenie viacerých nevýhodných úverov do jedného výhodnejšieho.

Okrem toho je dôležité myslieť aj na čas, kedy budete refinancovať. Najlepšie urobíte, ak sa pre refinancovanie rozhodnete v čase obdobia výročia úrokovej sadzby. Vyhnete sa tým poplatkom spojeným s predčasným splatením úveru.

Kedy je pri refinancovaní riešením nebankovka?

Nebankovky na rozdiel od bankových spoločností nepodliehajú takej prísnej kontrole Ministerstva financií SR. Z toho dôvodu majú aj menej prísne kritériá na poskytovanie pôžičiek. Na druhej strane treba ale počítať s vyššími úrokmi a kratšou dobou splácania.

Bolo by však chybou myslieť si, že nebankovka si svojich klientov nepreveruje. V súčasnosti sa aj v nebankovkách pre žiadateľov blýska na horšie časy. Národná banka Slovenska totiž už niekoľko rokov odporúča nebankovým inštitúciám požičiavať čoraz menej ľuďom a za čoraz prísnejších podmienok.

Nebankové spoločnosti sú zamerané najmä na poskytovanie malých a rýchlych pôžičiek. Refinancovanie hypotekárnych úverov prostredníctvom nebankoviek je teda veľmi zriedkavé. Výška hypotekárnych úverov sa totiž zriedka pohybuje pod 30 000 eur.

Na to, aby ste mohli refinancovať úver v nebankovke, je dôležité mať príjem v dostatočnej výške, čo najmenej iných úverov a pôžičiek a čistý bankový register. Za výhodnými podmienkami získania pôžičky od nebankových inštitúcií sa ale často môžu skrývať aj určité nevýhody. Okrem vyššej úrokovej sadzby sú to aj skryté poplatky.

Výhody nebankoviek

V porovnaní s bankami môžeme výhody refinancovania úveru v nebankovke sumarizovať nasledovne:

rýchlejšie posúdenie žiadosti,

žiadosť je možné podať aj online,

menej papierovačiek,

žiadne potvrdenie o príjme (pokiaľ refinancujete malú pôžičku),

možnosť refinancovať úver aj vtedy, ak máte nižší príjem.

Pokiaľ ale plánujete refinancovať úver na vyššiu sumu, v tom prípade sa to bez dokladovania príjmu nezaobíde. Väčšinou však stačí iba výpis z bankového účtu.

Na čo si dať pozor?

Refinancovanie pôžičky v nebankovke dokáže finančnú situáciu nielen zlepšiť, ale aj výrazne zhoršiť. Nesplácanie pôžičky totiž často vedie do stavu, kedy sa dostanete do sporu s exekútormi.

Myslite aj na to, že každý poskytovateľ nebankových pôžičiek musí mať povolenie od Národnej banky Slovenska – registrácia v zozname nebankových spoločností. V tomto smere je napríklad podozrivé, ak vám nejaký poskytovateľ sľúbi veľký úver bez akéhokoľvek overovania príjmu alebo schopnosti úver splatiť.

Pozor si dajte aj v prípade, keď vám nebankovka ponúkne možnosť predĺžiť si dobu splácania. Za predĺženie doby splácania sa totiž účtujú nemalé poplatky. Meškať a predlžovať dobu splácania sa teda v prípade nebankoviek vôbec neoplatí.

V rámci online pôžičiek a ich refinancovania musíte byť tiež opatrný. Treba zvážiť najmä relevantnosť ponuky, dôkladne sa oboznámiť s ponukou a pozorne si prečítať zmluvu.

