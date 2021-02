Žiadna rekonštrukcia vlády nehrozí. V sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Zároveň však doplnil, že ak vláda bude pokračovať v takomto štýle komunikácie a v koaličných sporoch, tak skončí.

„Mňa by to veľmi mrzelo, lebo by som nedokázal naplniť program, ktorý som ľuďom sľúbil,“ dodal Kollár.