Rekordér Hamšík chce ešte scudetto i účasť na veľkom reprezentačnom podujatí

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Marek Hamšík obhájil pozíciu najlepšieho slovenského futbalistu. Tridsaťročný stredopoliar talianskeho Neapola získal už rekordné siedme prvenstvo. Jeho tradičného súpera Martina Škrtela vystriedali na druhom a treťom mieste mladíci Milan Škriniar a Stanislav Lobotka.

„Som rád, že sa mi to podarilo znovu obhájiť. Mladí chalani ‘Škrinka’ a Stano mali ohromné sezóny a tlačia sa vpred. Uvidíme, ako to dopadne v najbližších rokoch,“ uviedol po pondelňajšom získaní trofeje aj pre agentúru SITA rodák z Banskej Bystrice.

„Milan už druhý rok produkuje v Serii A fantastické výkony a kluby oňho majú záujem. ‘Stanley’ za šesť mesiacov v španielskej lige ukazuje svoju obrovskú silu. Dúfam, že budú hrať a ukážu sa v čo najlepšom svetle a vyjde im nejaký veľký prestup,“ dodal futbalista, ktorý mal v hlasovaní 33 odborníkov (19 trénerov a 14 novinárov) z 330 možných spolu 325 bodov a prevzal víťaznú trofej s vyobrazenou loptou na podnose.

Najlepší futbalista štvrťstoročia

Hoci má Hamšík doma už sedem trofejí, stále ich neberie ako samozrejmosť. „Vždy je to náročné získať, no obhájiť si svoje miesto je ešte náročnejšie. Dúfam, že mi vydrží zdravie a kým mi bude slúžiť, budem sa snažiť podávať čo najlepšie výkony. Je to prestížne ocenenie. Byť najlepší na Slovensku je veľká vec a veľmi si to vážim,“ povedal.

Skúsený stredopoliar okrem tradičnej ankety ovládol aj hlasovanie o najlepšieho slovenského futbalistu štvrťstoročia. „Je to výnimočné ocenenie. Byť najlepší za 25 rokov medzi toľkými skvelými futbalistami je úžasné,“ vyhlásil.

„Marekiaro“ si je vedomý, že byť sedemkrát najlepším hráčom krajiny je nevídané. Podobné úspechy by doprial aj svojim nasledovníkom. „Je to naozaj veľakrát, ale budem rád, keď sa to ešte niekedy niekomu podarí. Viem však, že to vôbec nie je jednoduché.“

SSC Neapol hrá v súčasnosti v dobrej forme

Kapitán slovenskej reprezentácie na MS 2010 v Juhoafrickej republike počas minulého roka prekonal legendárneho Diega Maradonu v počte strelených gólov za Neapol. „Je to pre mňa i pre celý klub veľký míľnik. Dlhé roky to nikto nedokázal a som rád, že sa to podarilo práve mne,“ myslí si Hamšík.

SSC Neapol hrá v súčasnosti v dobrej forme, po zaváhaní lídra Serie A Juventusu Turín má manko iba dva body a o talianskom titule môže rozhodnúť vzájomný zápas 34. kola, ktorý je na programe 22. apríla v Turíne.

Hamšík, ktorý pôsobí na pobreží Tyrrhenského mora už od roku 2007, sa netají svojou túžbou získať populárne scudetto. Má však i ďalšie túžby.

„Chcel by som sa ešte s reprezentáciou dostať na nejaký veľký šampionát. Sú tu i osobné méty, počet štartov či gólov. Scudetto je teraz prvoradé. Je to môj skrytý sen a veľmi v to dúfam,“ zakončil niekdajší hráč talianskej Brescie či Slovana Bratislava.