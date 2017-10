Rekordné medziročné poklesy konkurzov a reštrukturalizácií v treťom štvrťroku.

Od začiatku roka bolo vyhlásených 171 konkurzov a povolených 46 reštrukturalizácií.

V medziročnom porovnaní v treťom štvrťroku 2017 počet konkurzov klesol o takmer 40 % a počet reštrukturalizácií skoro až o 70 %.

Bratislava 16. októbra 2017 ( WBN/PR ) – V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 44 konkurzov a povolených 7 reštrukturalizácií. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), počet konkurzov v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 73 vyhlásenými konkurzmi klesol o 39,73 %, medziročný pokles počtu povolených reštrukturalizácií je ešte výraznejší – až o 68,18 % (z 22 na 7 reštrukturalizácií). Ide tak o najväčší medziročný pokles v treťom kvartáli od roku 2008. Od začiatku roka bolo u nás vyhlásených 171 konkurzov a bolo povolených 46 reštrukturalizácií.

„Subjekty, na majetok ktorých boli vyhlásené konkurzy, pôsobili v 15 ekonomických oblastiach (odvetviach). Najviac zasiahnutou skupinou odvetví, v ktorej bolo vyhlásených až 14 konkurzov, čo je takmer tretina, bol veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Ostatné odvetvia dosiahli podiel od 11,26 do 2,72 percenta,“ spresnila Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK. „Reštrukturalizácie sa dotkli subjektov pôsobiacich iba v dvoch ekonomických oblastiach. S 57-percentným podielom odvetví priemyselnej výroby a s takmer 43-percentným podielom odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,“ doplnila Jana Marková.

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol treťom štvrťroku 2017 vyhlásený konkurz, boli Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so 100 – 149 zamestnancami. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou bol najväčším zamestnávateľom Púchovský mäsový priemysel, a.s., so 150 – 199 zamestnancami.

Vyhlásené konkurzy podnikateľských subjektov v Slovenskej republike v treťom štvrťroku 2017

V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 44 konkurzov, čo v porovnaní s druhým štvrťrokom 2017 so 69 konkurzmi predstavuje pokles o 36,23 %. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 73 vyhlásenými konkurzmi ide o pokles až o 39,73 %. Medzi konkurzmi, ktoré boli vyhlásené v treťom štvrťroku 2017, sú zahrnuté aj tri konkurzy, ktoré boli vyhlásené na majetok spoločností po pôvodne povolenej reštrukturalizácii.

Pre nedostatok majetku bolo v treťom štvrťroku 2017 zrušených 30 konkurzných konaní, čo je v porovnaní s 39 zrušenými konkurznými konaniami v rovnakom období minulého roka menej o 23,08 %. Z rovnakého dôvodu bolo v treťom štvrťroku 2017 zrušených 24 konkurzov, čo je o 50,00 % viac ako pred rokom so 16 zrušenými konkurzmi.

Od začiatku roka do konca septembra 2017 bolo na Slovensku celkovo vyhlásených 171 konkurzov, pričom v treťom štvrťroku ich bolo vyhlásených najmenej.

V treťom štvrťroku 2017 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (14) a stavebníctvo (5). V siedmich odvetviach bol vyhlásený iba jeden konkurz: ubytovacie a stravovacie služby; finančné a poisťovacie činnosti; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti; dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc. V šiestich sekciách ekonomických činností nebol v treťom štvrťroku 2017 vyhlásený ani jeden konkurz.

*Sekcie (zoskupenia) ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (v abecednom poradí): A: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov; C: priemyselná výroba; D: dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; F: stavebníctvo; G: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov; H: doprava a skladovanie; I: ubytovacie a stravovacie služby; J: informácie a komunikácia; K: finančné a poisťovacie činnosti; L: činnosti v oblasti nehnuteľností; M: odborné, vedecké a technické činnosti; N: administratívne a podporné služby; P: vzdelávanie; Q: zdravotníctvo a sociálna pomoc; R: umenie, zábava a rekreácia; S: ostatné činnosti.

V medziročnom porovnaní v treťom štvrťroku 2017 počet vyhlásených konkurzov percentuálne najviac klesol v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – z 1 na 0 (- 100,00 %); doprava a skladovanie – z 8 na 2 (- 75,00 %). Nasledujú odvetvia s poklesom o 60 %: odborné, vedecké a technické činnosti – z 10 na 4, administratívne a podporné služby – z 10 na 4, a priemyselná výroba – z 5 na 2. O 40 % klesol počet konkurzov v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností – z 5 na 3, o 36,36 % v odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – z 22 na 14 a o 28,57 % v stavebníctve – zo 7 na 5. Počet konkurzov v treťom štvrťroku 2017 medziročne narástol v odvetví informácie a komunikácia – o 200 % z 1 na 3 a v odvetviach dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc – z 0 na 1 (+ 100,00 %).

Z regionálneho hľadiska bolo v treťom štvrťroku 2017 v troch krajoch vyhlásených 8 konkurzov: v Banskobystrickom, Bratislavskom a Košickom kraji. Najmenej konkurzov súdy vyhlásili v Trenčianskom (3) a Prešovskom kraji (3).

V medziročnom porovnaní bol v treťom štvrťroku 2017 počet vyhlásených konkurzov vyšší iba v Banskobystrickom kraji s nárastom z 5 na 8 (+ 60,00 %). V šiestich krajoch ich počet medziročne klesol. Najvýraznejšie v Bratislavskom kraji – z 25 na 8 (- 68,00 %) a Prešovskom kraji – z 8 na 3 (- 62,50 %). Iba v Trenčianskom kraji s 3 vyhlásenými konkurzmi sa ich počet medziročne nemenil.

*Kraje – legenda (v abecednom poradí): BC – Banskobystrický kraj; BL – Bratislavský kraj; KI – Košický kraj; NI – Nitriansky kraj; PV – Prešovský kraj; TA – Trnavský kraj; TC – Trenčiansky kraj; ZI – Žilinský kraj.

V treťom štvrťroku 2017 bolo vyhlásených 42 konkurzov na majetok právnických osôb, čo predstavuje 95,45 % z ich celkového počtu. Na majetok fyzických osôb – živnostníkov bol vyhlásený 1 konkurz, čo predstavuje 2,27 % z ich celkového počtu. Jeden konkurz bol vyhlásený na neziskovú organizáciu. Z právnických osôb bolo 38 spoločností s ručením obmedzeným, 3 akciové spoločnosti a 1 družstvo.

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom tvorilo 24 spoločností bez zamestnancov, čo predstavuje 55,81 % z právnických osôb. Rovnako aj jediný živnostník s vyhláseným konkurzom nezamestnával žiadneho pracovníka.

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol treťom štvrťroku 2017 vyhlásený konkurz, boli Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so 100 – 149 zamestnancami.

Povolené reštrukturalizácie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike v treťom štvrťroku 2017

V treťom kvartáli 2017 súdy povolili 7 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s druhým štvrťrokom s 15 reštrukturalizáciami predstavuje pokles až o 53,33 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 22 reštrukturalizáciami ide o medziročný pokles až o 68,18 %. Ide historicky o najvýraznejší medziročný pokles v treťom štvrťroku.

Od začiatku roka do konca septembra 2017 bolo v Slovenskej republike povolených celkovo 46 reštrukturalizácií, pričom v treťom štvrťroku ich bolo povolených najmenej.

Povolené reštrukturalizácie sa dotkli iba dvoch odvetví: priemyselná výroba (4) a veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (3). V priemyselnej výrobe počet povolených reštrukturalizácií medziročne vzrástol – z 3 na 4 (+ 33,33 %), v odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov výrazne klesol – zo 7 na 3 (- 57,14 %). V ďalších ôsmich sekciách ekonomických činností, v ktorých boli reštrukturalizácie povolené v treťom štvrťroku 2016, v tomto roku nebola v treťom kvartáli ani jedna povolená reštrukturalizácia. Celkovo v treťom štvrťroku 2017 nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia až v 19 sekciách ekonomických činností.

*Sekcie (zoskupenia) ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (v abecednom poradí): A: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov; C: priemyselná výroba; F: stavebníctvo; G: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov; H: doprava a skladovanie; I: ubytovacie a stravovacie služby; J: informácie a komunikácia; L: činnosti v oblasti nehnuteľností; M: odborné, vedecké a technické činnosti; N: administratívne a podporné služby.

Z regionálneho hľadiska bolo v treťom štvrťroku 2017 najviac povolených reštrukturalizácií v Prešovskom kraji (3), nasledujú Trnavský (2), Košický (1) a Trenčiansky kraj (1). V ostatných štyroch krajoch – Banskobystrickom, Bratislavskom, Žilinskom a Nitrianskom nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia.

*Kraje – legenda (v abecednom poradí): BC – Banskobystrický kraj; BL – Bratislavský kraj; KI – Košický kraj; NI – Nitriansky kraj; PV – Prešovský kraj; TA – Trnav0ský kraj; TC – Trenčiansky kraj; ZI – Žilinský kraj.

V medziročnom porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 počet povolených reštrukturalizácií klesol až v šiestich krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji – z 9 na 0. Nasledujú Bratislavský kraj – z 2 na 0, Žilinský kraj – z 1 na 0 (- 100,00 %), Trnavský kraj – zo 4 na 2 (- 50,00 %), Košický kraj – z 2 na 1 (- 50,00 %) a Prešovský kraj – zo 4 na 3 (- 25,00 %). Nitriansky kraj je jediným krajom, v ktorom nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia ako v rovnakom období minulého roka, tak ani v treťom kvartáli 2017.

Z hľadiska právnych foriem podnikateľských subjektov boli v treťom štvrťroku 2017 povolené reštrukturalizácie iba právnickým osobám. Z nich bolo 6 subjektov (85,70 %) spoločnosťami s ručením obmedzeným (85,7 %) a 1 bola akciová spoločnosť (14,30 %).

Medzi právnickými osobami s povolenou reštrukturalizáciou boli 3 spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov (42,86 %) a 3 spoločnosti mali počet zamestnancov od 10 – 99 (42,86 %). Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou bol najväčším zamestnávateľom Púchovský mäsový priemysel, a.s., so 150 – 199 zamestnancami.

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnuté tie podnikateľské subjekty, právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých subjektov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnuté fyzické osoby – podnikatelia, ktoré svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF:

CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com