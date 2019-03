Rekreačné poukazy by mali pomôcť k podpore cestovného ruchu na Slovensku. Je to pravda?

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) – Rekreačné poukazy, ktoré platia od začiatku roku 2019, so sebou priniesli niekoľko otázok. Mnoho zamestnancov má záujem o rekreačné poukazy, no nevedia, ako ich správne využiť. Kto má nárok na rekreačný poukaz? Sú poskytovatelia služieb pripravení na efekty rekreačných poukazov? Odpovedá Martin Slivka, obchodný riaditeľ Wellness Hotel Patince**** a Martin Lindák, analytik portálu rekreacnepoukazy.sk.

Ako ste vo Wellness Hoteli Patince prijali informáciu o rekreačných poukazoch?

Informáciu sme prijali pozitívne, hoci v rámci systému sú nejaké kozmetické chyby, či otázniky. V rámci rekreačných poukazov sme nielen prijímatelia, ale tým, že máme viac ako 49 zamestnancov, tak sme aj ich poskytovatelia.

Vnímame to ako pozitívny nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, podobne ako aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, kedy od 1.1.2019 sa zaviedla znížená sadzba DPH vo výške 10% na ubytovacie služby. Veríme, že tieto kroky povedú k zvýšenému záujmu o naše slovenské hotely a zároveň celkovú podporu cestovného ruchu v našej krajine. Samozrejme výsledky sa ukážu v dlhšom časovom horizonte, kedy budeme vedieť porovnať čísla pred a po zavedení týchto opatrení.

Ako prebiehala príprava na aplikáciu rekreačných poukazov vo Wellness Hoteli Patince?

Príprava a implementácia prebieha viacerými smermi. Na Slovensku máme dve podoby, a to konkrétne rekreačnú platobnú kartu alebo spätné vyplatenie faktúry. V rámci platobnej karty sme podpísali zmluvy s poskytovateľmi kariet, ktorí nastavovali platobné terminály na prijímanie kariet.

Pri faktúrach platí mechanizmus, že klient, ktorý si vyžiada faktúru, dostane okrem štandardného daňového dokladu aj potvrdenie na svoje meno s potrebnými údajmi, aby mu zamestnávateľ vedel preplatiť stanovenú čiastku. V rámci aplikácie ešte stále edukujeme našich zamestnancov, aby vedeli odpoveď na otázky našich hostí. Vytvorili sme na našej stránke sekciu rekreačné poukazy, píšeme blogové články a rozvíjame ďalšie aktivity.

Aký vedľajší efekt poukazov zaznamenal portál rekreacnepoukazy.sk?

Rekreačné poukazy sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu, avšak v prípade Slovenského systému tu existuje nejaké „ale.” Ako problém vnímam to, že rekreačné poukazy sú povinné pre spoločnosti s priemerným počtom zamestnancov viac ako 49. Okrem toho, že toto číslo nemá odôvodnenie predstavujú pre ne aj dodatočný náklad s ktorým musia počítať. Nehovoriac o administratívnych nákladoch čí nákladoch, ktoré sú spojené s uzavretím zmluvy medzi podnikateľom a spoločnosťou, ktorá vydáva rekreačné poukazy. S týmto všetkým musí zamestnávateľ kalkulovať. Na strane druhej aj zamestnanci môžu byť následne ukrátení napríklad o odmeny, keďže zamestnávatelia sa budú snažiť si tieto náklady kompenzovať.

V ideálnom prípade by poskytovanie rekreačných poukazov nemalo byť povinné. Zamestnávatelia by mohli mať poukazy ako daňovo uznateľný výdavok, pričom by neplatil zdravotné a sociálne poistenie, tak ako je tomu aj teraz. Zamestnávatelia by tak mohli rekreačné poukazy poskytovať ako benefit pre svojich zamestnancov. Takto nastavený systém funguje napríklad u našich susedov v Česku.

Aké sú vaše prognózy, očakávate zvýšenie záujmu o služby vďaka rekreačným poukazom?

Opatrenie určite spôsobí zvýšenie záujmu o rekreáciu na Slovensku, keďže zamestnanci sa to budú snažiť využiť v prípade, že budú mať na rekreačné poukazy nárok. Otázne je či toto opatrenie prinesie aj viac peňazí do oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Podľa dostupných informácií sa zatiaľ ukazuje, že hotely platia za preplatenie poukazov smerom k vydavateľom rekreačných poukazov dvojciferné provízie (v percentách). A hlavne pre menšie zariadenia to môže byť hra s nulovým súčtom alebo dokonca na tom môžu prerobiť. Až v dlhšom časovom horizonte uvidíme aký bude výsledok a či sa systém následne zmení v prípade problémov.

Rekreačný poukaz môžete využiť aj počas materskej či rodičovskej dovolenky

Ak sa chystáte na rekreačný pobyt s partnerom či partnerkou a obaja máte nárok na rekreačný poukaz, môžete využiť 4 – dňový pobyt, kde každého poukaz sa aplikuje na 2 dni. Zákon však nemyslel na osobitné prípady, ako je rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke, či zamestnanec, ktorý sa nachádza vo výpovednej lehote. V oboch prípadoch môžete rekreačný príspevok využiť. Podmienkou však je, aby váš pracovný pomer u zamestnávateľa trval 2 roky ku dňu, ktorým začínate rekreáciou.