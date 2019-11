Rely Dakar 2020 v Saudskej Arábii pozná svoju trasu, jazdci prejdú tisíce kilometrov

Najbližšia edícia motoristického podujatia Rely Dakar bude mať spolu dvanásť etáp a potrvá od 5. do 17. januára 2020. Jazdiť sa bude v Saudskej Arábii so štartom v Džidde a cieľom v Qiddiyahu neďaleko hlavného mesta Rijád. Podujatie známe predovšetkým náročnou jazdou v púšti sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1979 a pôvodne smerovalo z Paríža do senegalskej metropoly Dakar.

Trasa sa následne viackrát zmenila a od roku 2009 sa preteky presunuli z Afriky do Južnej Ameriky. Po jedenástich ročníkoch na juhoamerických tratiach tentoraz Rely Dakar prvýkrát zamieri do Ázie.

Slováci nebudú chýbať

Napriek zmene lokality slovenskí jazdci Štefan Svitko a Ivan Jakeš, ktorí súťažia v kategórii motocyklov, deklarovali, že na štarte nebudú chýbať.

Celkovo sa na podujatie prihlásilo 351 vozidiel, v porovnaní s januárom 2019 v Južnej Amerike ide nárast o 17 strojov. Zaujímavosťou je, že v štartovej listine na oficiálnom webe pretekov sú obaja Slováci označení ako legendy.

Organizátori podujatia informovali, že trať bude dlhá spolu 7800 kilometrov a až 65 percent trate, teda cez 5-tisíc km, povedie púšťou a piesočnými dunami.

Deň voľna budú mať jazdci po šiestej etape, pauza je naplánovaná priamo v Rijáde. Najdlhšia bude 9. etapa, v utorok 14. januára 2020 na pretekárov čaká 891 km, z toho 415 km meraných úsekov.

Alonso na Toyote Hilux

V závere októbra zaujala správa, že po prvý raz si preteky vyskúša dvojnásobný šampión formuly 1 Španiel Fernando Alonso, posadí sa do Toyoty Hilux a jeho navigátorom v tíme tím Toyota Gazoo Racing bude krajan Marc Coma.

Tridsaťosemročný Španiel získal tituly majstra sveta v pretekoch efjednotiek v rokoch 2005 a 2006. Vlani a v tomto roku bol zasa súčasť víťazného tímu na známych okruhových pretekoch 24 hodín Le Mans. V januári 2019 sa stal tretím šampiónom F1, ktorý vyhral americké preteky Rolex 24 na okruhu v Daytone.

V rovnakom tíme ako Alonso sa opäť predstaví aj obhajca prvenstva v súťaži automobilov a celkovo trojnásobný víťaz tohto podujatia Katarčan Nasser Al-Attiyah.