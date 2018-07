Remišová nechcela rekreačnú chatu zatajiť a vysvetlila, prečo ju neuviedla v majetkovom priznaní

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Podľa súčasného formulára majetkových priznaní má poslanec NR SR napísať do majetkového priznania aj „rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností“ (na liste vlastníctva).

Upozorňuje na to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová, ktorá čelí kritike, že neuviedla vlastníctvo chaty v katastri Pribyliny (okres Liptovský Mikuláš) v majetkovom priznaní. O tejto skutočnosti informoval portál glob.zoznam.sk.

Poslanec NR SR a člen výboru pre nezlučiteľnosť funkcií za Smer-SD Róbert Puci v septembri navrhne, aby sa výbor zaoberal „vážnym porušením platnej legislatívy a klamstvom“ poslankyne Remišovej.

„Naša chata ešte nebola ku koncu roka 2017 úplne dokončená, nie je preto skolaudovaná, a teda ešte nie je zapísaná v katastri na liste vlastníctva. Preto nie je uvedená ani v mojom majetkovom priznaní, presne podľa pokynov. Pozemok, ktorý na liste vlastníctva uvedený je, v mojom majetkovom priznaní samozrejme figuruje od môjho zvolenia do parlamentu,“ približuje situáciu Remišová na svojom blogu na portáli sme.sk.

Majetok neskrýva po rôznych firmách

Zároveň dodáva, že všetok svoj majetok má evidovaný na seba a neskrýva ho po rôznych firmách a prehľad v majetkovom priznaní je úplný.

„O tom, že staviame chatu vedia desiatky majiteľov ďalších chát okolo. Je absurdné tvrdiť, že by som to chcela zatajiť. Na rozdiel od mnohých politikov na Slovensku sa za spôsob nadobudnutia majetku nemusím hanbiť,“ tvrdí poslankyňa, podľa ktorej je úsmevné, že Smer-SD a dvaja právnici Martin Glváč (Smer-SD) a Andrej Danko (SNS) ju kritizujú za dodržiavanie ich vlastných pravidiel, ktoré navyše sami nechcú zmeniť. „S kolegami sa snažíme majetkové priznania zmeniť, no vládna koalícia to roky blokuje,“ uvádza Remišová.

Ako ďalej Remišová uvádza, chalupa je postavená z peňazí nadobudnutých pred vstupom do politiky. „Keďže sme obaja s manželom dlhé roky robili v zahraničí,“ podotkla a dodala, že „nikdy, na rozdiel od vládnych politikov, nedostala žiadne dotácie, z ktorých si niektorí šťastlivci postavili luxusné sídla, penzióny, rybníky, predražené altánky“.

Osobné útoky ju vlastne tešia

Remišová je presvedčená, že vládnej koalícii veľmi prekáža, že upozorňuje na ich predražené kšefty. „Osobné útoky ma vlastne tešia. Sú len dôkazom toho, že týmto ľuďom dochádzajú argumenty, tak musia útočiť osobnými invektívami alebo klamstvom. Zrejme by žiadne útoky neboli, ak by som zaháľala v poslaneckej lavici, ako niektorí poslanci vládnej koalície, ktorí za celé volebne obdobie nevyrieknu slova,“ podotýka.

Poslanec za Smer-SD Róbert Puci navrhne, aby sa výbor zaoberal „vážnym porušením platnej legislatívy a klamstvom“ poslankyne Veroniky Remišovej. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút.

„Výhovorku o tom, že chata nebola skolaudovaná, a teda nie je majetkom, považujem za štandardnú matovičovskú výhovorku,“ uviedol Puci s tým, že z doteraz známych informácií sa javí, že poslankyňa z hnutia OĽaNO porušila ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tým, že v majetkovom priznaní zabudla či cielene neuviedla vlastníctvo luxusnej chaty.