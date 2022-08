Remišová podľa Rašiho oklamala a okradla verejnosť aj koaličných partnerov, jej plánom bolo ušetriť sedem miliónov eur

Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (HLAS – SD) Richard Raši je presvedčený, že ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) Veronika Remišová (Za ľudí) oklamala a okradla verejnosť i koaličných partnerov.

Raši tvrdí, že ministerka mala netransparentný až klientelistický prístup, keď schvaľovala prenájom priestorov novej budovy pre jej ministerstvo. Raši si je vedomý, že tento projekt bol výrazne predražený. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej besede.

Podmienky mohla splniť jedna skupina

„Ponuku dala iba jedna a aj víťazná developerská skupina. Ministerka v materiáloch deklaruje, že v transparentnom konaní bolo oslovených 12 spoločností. Niektoré z nich na ponuku ani nereagovali, iné zas napísali, že podmienky nevedia splniť. Nakoniec Remišovej podmienky mohla splniť iba jedna developerská skupina,“ skonštatoval Raši.

Podľa neho si ministerka zistila, ako to na trhu vyzerá a nastavila podmienky, ktoré vedel splniť iba jeden uchádzač. Raši je presvedčený, že Remišovej rozhodnutie bolo zámerné. „Ministerstvo nakoniec podpísalo zmluvu na viac ako 20 000 metrov štvorcových, pritom to mohlo urobiť lacnejšie a rovnako efektívne. Mohla sa vzdať plánu, že všetci pracovníci ministerstva budú v jednej budove,“ dodal.

Remišová klamala vlastnej vláde

Podpredseda Hlasu doplnil, že ministerka Remišová klamala vlastnej vláde. Tvrdí to, pretože jej plán bolo ušetriť sedem miliónov eur v desaťročnom meradle. Raši si však myslí, že namiesto ušetrenia zaplatí viac ako doteraz. „Ministerka Remišová dobre vie, čo urobila, preto sa od začiatku snaží kamuflovať deklaráciu dramatických úspor a že je to všetko výhodné,“ tvrdí Raši.

Výhodné to však je iba pre prenajímateľa, pretože získal ministerstvo do nájmu na dobu desať rokov. „Remišová prevzala nájomné zmluvy s nákladmi 3,1 milióna eur ročne i s nájomníkmi a priestormi. No teraz tvrdí, že jej náklady sú takmer 4,5 milióna eur ročne,“ vysvetlil podpredseda Hlasu – SD, podľa ktorého ministerka okradla štát.

„Najprv novou zmluvou zvýšila vlastné náklady a potom sa vysúťažená cena za 3,8 mil ročne – hoci je o 700-tisíc drahšia ako boli pôvodné zmluvy, zdá výhodná. Preto si dovolím tvrdiť, že ministerka nie že neušetrila sedem miliónov eur ako tvrdí, ale naopak štát novou zmluvou o takmer sedem miliónov eur okradla,” upozornil Raši.