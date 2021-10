Remišová: Požiadavka Sulíka na daňovú brzdu je malý a nový euroval tejto vlády

Požiadavka Richarda Sulíka na daňovú brzdu je malý a nový euroval tejto vlády. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) to povedala vo štvrtok pred rokovaní vlády v súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.

„Keď sa spýtate všetkých renomovaných ekonómov, ani jeden z nich vám nepovie, že dať do ústavy daňovú brzdu je dobrá vec. Každý hovorí, že ideologické veci ako je daňová brzda by sa do ústavných zákonov dávať nemali,“ vyhlásila Remišová. Ako podotkla, návrh rozpočtu na vláde počíta s deficitom 4,94 % hrubého domáceho produktu s tým, že predpokladá následne schválenie troch ústavných zákonov.

Remišová s odvolaním sa na ekonómov poznamenala, že výdavkové limity je potrebné schváliť, aby štát sám seba držal na uzde, a potrebné je upraviť aj dlhovú brzdu. „Rokovania aj v rámci koalície vedieme veľmi dlhú dobu, uskutočnilo sa niekoľko stretnutí na úrovni expertných skupín, rezortných skupín a koalície, čiže toto vôbec nie je nová vec,“ uviedla vicepremiérka.