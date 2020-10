Reštaurácie žiadajú dočasne znížiť DPH na päť percent, Matovičovi adresovali otvorený list

Iniciatíva Zachráňme gastro! má konkrétny návrh na pomoc reštauráciám – dočasné zníženie DPH na úroveň okolitých krajín EÚ. Konštatovala to v otvorenom liste, ktorý v stredu poslala premiérovi Igorovi Matovičovi. Gastronómia patrí a bude patriť podľa iniciatívy k pandémiou najviac postihnutým odvetviam a preto jej treba pomôcť.

Stimuly nestačia

„Vážený pán premiér, žiadame Vás, aby ste sa po vzore Rakúska, Česka a Nemecka zasadili o dočasné zníženie našej DPH na 5 %. Poľsko ani Maďarsko tu nespomíname, tieto krajiny majú nízku DPH už veľmi dlho. Áno, reštaurácie na Slovensku ako jedny z mála v Európe platia najvyššiu sadzbu tejto dane. A my sme pripravení ju platiť zas, len nesmieme dovtedy skrachovať. Prosíme Vás v tejto veci o stretnutie,“ uviedla v liste premiérovi iniciatíva.

Predstavitelia gastrosektora ocenili doterajšie stimuly a pomoc pre podnikateľov od štátu, no už dnes vedia, že to bude málo. „Mnohé zo stimulov sme čerpali, čerpáme a sme za ne vďační. Nie všetci ich však čerpať dokážu, a už dnes vieme, že táto pomoc nášmu prežitiu v akom – takom zdraví nebude stačiť, ani keď korona skončí. Máme preto pre Vás návrh o dočasnom znížení DPH, ktorým by sme spoločne predišli veľkej vlne bankrotov, konkurzov a následnému pádu mnohých pridružených firiem. Okrem kompenzácií na pokles tržieb, zamestnancov doma a nájmy potrebujeme niečo omnoho plošnejšie, čo nakopne spotrebu znížením cien, ale najmä pomôže nám vytvárať si z tých skromných príjmov, ktoré nám ostali, vankúš, aby sme nemuseli zatvárať prevádzky a rozpredávať inventár ešte pred koncom roka,“ pokračovala iniciatíva v liste.

Heger má dva argumenty

Iniciatíva však postrehla vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera, ktorý má na jej návrh dva argumenty. V prvom argumente tvrdí, že v EÚ nie je možné zvýhodňovať jeden segment nižšou daňou. Iniciatíva na toto reaguje slovami, že už pred krízou bola DPH viacsadzbová vo všetkých krajinách EÚ, vrátane SR.

„Reštauračné stravovanie, na rozdiel od Slovenska, je takmer všade v nižšej sadzbe. Počas krízy viaceré krajiny pomohli reštauračnému sektoru dočasným znížením DPH, medzi inými aj Nemecko, Rakúsko a Česko – nie je pravdepodobné, že všetky tieto štáty dlhodobo porušujú pravidlá EÚ,“ ozrejmila iniciatíva.

V druhom argumente tvrdí Eduard Heger to, že úľavy pýtajú aj gastroprevádzky, ktoré ich nepotrebujú, lebo nie sú postihnuté. Preto ministerstvo pripravuje iné, adresnejšie opatrenia.

„Nepoznáme prevádzku nepostihnutú obmedzením otváracích hodín, nulovým cezhraničným turizmom, zákazom osláv, zavedením home office práce v biznis centrách a pod. O konkrétnych cielených opatreniach pre reštaurácie sme zatiaľ nič konkrétne nepočuli ani my, ani ostatní členovia komunity, a to sme povinne zo zákona zatvárali podniky už 12. marca a dnes je 6. október,“ dodala iniciatíva.

Minister Heger reagoval na prevádzkovateľov gastro sektora aj v stredu po rokovaní vlády. „DPH nie je nástroj na pomoc. Je to nástroj na vyberanie financií pre štát. My sa snažíme správať rozpočtovo zodpovedne. Máme iné druhy pomoci pre gastro. Aj napriek tomu, že sme v ekonomickej búrke, stále dokáže gastro prežiť. Hostia do prevádzok chodia. Chápem, že majú nižšie tržby, no to má aj štát. Treba tiež povedať, že v druhej vlne máme výrazne obmedzené iné sektory a už nie gastro, aj keď určité obmedzenia sú aj tam,“ reagoval Eduard Heger.