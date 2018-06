Richard Krajčo z kapely Kryštof sa ospravedlňuje fanúšikom, pre zlý zdravotný stav ruší vystúpenia

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – V sobotu 23. júna mala byť česká skupina Kryštof súčasťou multižánrového festivalu Nestville Open Fest.

Počas obeda sa však líder kapely prostredníctvom sociálnych sietí ospravedlnil a návštevníkom festivalu oznámil, že v Hniezdnom nevystúpi.

Pricviknutý nerv „tam!“

„Dámy a páni, bratia a sestry v Hniezdnom… Je mi veľmi ľúto, že k vám dnes nemôžeme doraziť. Včera poobede polka môjho tela vďaka pricviknutým nervom v …tam… prestala fungovať a dnes vďaka fyzioterapeutom sa síce môžem na nohy postaviť, ale to je tak všetko, čo zmôžem. Mrzí ma to, pretože sa na každé hranie u vás tešíme. Ale ani v sede by to dnes nebolo možné a koncert by nemal to čo mať má. Verím, že vám to vynahradíme. Nehnevajte sa tentokrát to zdravie nedovolilo. Užite si skvelú Katarínu Knechtovú, ktorej i týmto ďakujeme za pomoc. Majte sa pekne a ja mierim opäť do rúk odborníkov a potom pod vyhrievanú dečku do postele,“ odkázal návštevníkom Nestville Open Festu ubolený Richard Krajčo.

Pohotová reakcia organizátorov

Zároveň oznámil, že organizátori pohotovo zareagovali a publiku v Hniezdnom ponúknu vystúpenie nezabudnuteľnej Katky Knechtovej, ktorá okrem speváckych výkonov a úspešnými rádiovými hitmi upútala i porotcovaním v aktuálnej Česko-Slovenskej Superstar.

„Veľmi nás mrzí, že Kryštof k nám nedorazí. Richardovi prajeme veľa síl a skoré uzdravenie. Stávajú sa žiaľ i takéto situácie. Nejedná sa však len o vystúpenie jedného interpreta, ale o dvojdňový festival, ktorý je plný známych tvárí. A návštevníci k nám prichádzajú práve kvôli rôznorodému programu. Zmena v line-upe dobrú atmosféru určite neohrozí. Chceli sme však predísť skracovaniu programu, preto nás veľmi teší, že sa nám podarilo dohodnúť vystúpenie Katky Knechtovej,“ vysvetlil spoluorganizátor festivalu Matúš Jaško z Randal Agency.

O tom, že o dobrú náladu a veľký hudobný zážitok i bez kapely Kryštof nebude núdza svedčí aj výborne zostavený sobotňajší hudobný program. V Hniezdnom postupne zahrajú Vidiek, Metropolis, Cigánski Diabli, Rednex, Rytmus, DJ Mairee, či spomínaná Katarína Knechtová. Okrem speváckych hviezd sa prítomným povenujú predstavitelia fešných Oteckov. Pripravený je aj ďalší bohatý sprievodný program.