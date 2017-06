Richard Müller predstavil videoklip k piesni Adieu Adele

BRATISLAVA 15. júna (Webnoviny.sk) – Slovenský spevák Richard Müller zverejnil videoklip k piesni Adieu Adele, ktorá pochádza z albumu 55 (2016). Novinka vznikla pod režisérskou a scenáristickou taktovkou Mira Mráza. Okrem 55-ročného interpreta sa vo videu predstavila aj moderátorka Adela Banášová, ktorej hudobník skladbu venoval, a skupina tanečníkov.

“Chcel som, aby to bolo hodnotné. Napokon som sa teda rozhodol nakrútiť videoklip, ktorý by išiel viac po emócii, ako po príbehu. Je čiernobiely, vystupujú v ňom skvelí tanečníci zo skupiny CreDance a v detailoch Richard a Adela. Choreografie vyjadrujú platonický vzťah k nedosiahnuteľnej žene. Nakrúcalo sa nám veľmi príjemne. Adela je skvelá a Richard je obrovská osobnosť, človek s hlbokou dušou. Myslím si, že všetci z toho mali dobrý pocit,” vyjadril sa filmár. Klip si záujemcovia a záujemkyne môžu pozrieť prostredníctvom služby Vimeo.

“Adela je už roky mojou múzou. Je to celé také magické. Prvý raz v živote som ju stretol na Hlavnom námestí v Bratislave, pršalo, stála na schodíku prenosového vozu a niečo rozprávala do mikrofónu. Pozrel som na ňu a povedal som si, ‘Bože, to je ale úžasná ženská!’ Vždy keď sa na ňu pozriem, niečo vo mne zahrká,“ vyjadril sa Müller o 36-ročnej moderátorke. Tá sa z jeho obľuby teší.

“Je to viac než lichotivý pocit, až taký zaväzujúci, dúfam, že ho ako múza dostatočne kopem. Až sa cítim zaviazaná, že by som mala vyvíjať aktívnu činnosť. Pesnička Adieu Adele je veľmi krásna. Ja som naozaj fanúšičkou Richardovej hudby a toto je jedna z mojich obľúbených piesní. Klip sa mi nakrúcal veľmi príjemne, pretože sme ho robili s profesionálnym štábom, ktorý vedel celkom rýchlo a jasne odčítať, kto na čo má. Tak ma do ničoho nenútili. Verím teda, že výsledok je taký aký má byť – citlivý, civilný a pohodový,“ dodala Banášová.

Müller a Banášová momentálne pripravujú spoločné októbrové turné Ona a On, v rámci ktorého ponúknu hudobný program aj rozhovory. “Dúfam, že budem takou súznejúcou súčasťou turné. Že ma tam bude tak akurát, že doplním, čo bude treba a že ľuďom sa to bude páčiť,“ povedala rodáčka z Bratislavy. Dvojica v rámci turné navštívi desať slovenských miest. Vstupenky na podujatia sú už v predaji.

Richard Müller počas kariéry spolupracoval napríklad aj s Petrom Hapkom, Milanom Lasicom, Ivanom Táslerom, Andrejom Šebanom či Marcelom Buntajom. Medzi jeho najväčšie hity patria aj skladby ako Milovanie v daždi, Cigaretka na 2 ťahy, Spočítaj ma, Tlaková níž, Nočná optika, Po schodoch, Baroko alebo V tom istom meste. Predvlani uviedol na trh album Sociální síť, na ktorom spolupracovali Michal Horáček a Michal Pavlíček. Na spomínanej štúdiovke 55 sa podieľali aj Ondřej Brzobohatý a Peter Uličný. So skupinou Fragile vydal nahrávky Hlasy (2013) a Hlasy 2 (2014).

Termíny turné Ona a On:

2. októbra – Prešov, Kino Scala

3. októbra – Košice, Spoločenský pavilón

4. októbra – Humenné, Mestské kultúrne stredisko

9. októbra – Lučenec, Kino Apollo

10. októbra – Banská Bystrica, Športová hala

11. októbra – Nitra – PKO

17. októbra – Bratislava, Istropolis – Veľká sála

19. októbra – Trenčín, Mestská športová hala

24. októbra – Trnava, Holiday INN

25. októbra – Žilina, Dom odborov

Informácie pochádzajú od Nory Krchňákovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.