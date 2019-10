Richard Sulík: Keby som mal mať dobrý nos na všetko, bol by veľký ako karfiol

Rozhovor so šéfom Sloboda a Solidarita (SaS) sme nahrávali v deň, keď sa zo stranou rozlúčilo tzv. demokratické jadro okolo Ľubomíra Galka. Nato, že strana práve prechádza najväčším zemetrasením vo svojej jedenásťročnej histórii, pôsobil Richard Sulík dosť pokojne.

Aj preto sa ho WebNoviny.sk pýtali: Či si preveruje podozrenia, že mu stranu rozkladajú ľudia spojení s SIS?

Podľa čoho si vyberá svojich najbližších spolupracovníkov?

A či zmenil názor na migrantov?

Boli to búrlivé týždne … Ako si Richard Sulík rýchlo dobije baterky, aby to “dal” v parlamentných voľbách?

Baterky sú dobité. Už dávno som necítil taký elán ako dnes. Doteraz som v jednom kuse riešil samé intrigy a problémy. Takže teraz je to už výborné. Šmahom ruky sa mi uľavilo.

Takže už v strane nepredpokladáte ďalšie dotrasy?

Nie.

Vaši kolegovia (L. Ďuriš Nicholsonová aj A. Baránik) naznačili, že rozkolu v SaS mohli asistovať ľudia blízki tajnej službe…

Jediná dokázateľná a potvrdená vec je, že Jozef Rajtár mal a možno ešte má intenzívne kontakty k ex-siskárovi Forischovi a jeho kumpánom. Ja osobne mám ten pocit, že mu “natlačili” nejaké báchorky do hlavy z Joža sa stal najväčší štváč v strane. A to som za ním päť rokov dozadu letel až do Honkongu, aby som ho presvedčil, že človeka ako on v strane potrebujem. Sľúbil som mu zvoliteľné miesto na kandidátke, potom si ho ochočili títo siskári a Jožka to celého doplietlo.

Nebolo by to prvýkrát v histórii slovenskej politiky, keď rozkol v strane zorganizovala konkurencia. Apropo, ako si preverujete lojalitu a pozadie vašich blízkych spolupracovníkov? Ako si vyberáte ľudí?

Nad týmto sa musím len smiať. Ja nevidím všetkým mojim kolegom do hlavy. To by som sa od rána do večera musel hrať na nejakého tajnáša a superagenta a rýpať sa kolegom v živote. Nemám na to možnosti a aj keby som ich mal, nebudem to robiť. Dôležité je niečo iné: že všetci tí, ktorí tu konšpirovali, ohovárali a intrigovali, už odišli. To je dôvod môjho nefalšovaného úsmevu. Je to už minulosť, nech si idú konšpirovať inde.

Ľudia, ktorí vás poznajú osobne o vás povedali dve zaujímavé veci: že máte rád dominantné ženy…

Milujem dominantné ženy!

…a že nemáte dobrý nos na ľudí, ktorých si vyberáte…

Sedí oboje. Nemám a nič s tým neurobím. Ale mám dobrý nos na excelovské tabuľky. Nemôžem mať nos na všetko. To by som mal “raťafák” ako karfiol.

A potom prídu sklamania a chybné rozhodnutia. Napríklad váš odchod do Bruselu a de facto riadenie strany Ľubomírom Galkom…

Môj odchod do Bruselu neľutujem, chybou bolo, že som málo chodil na stretnutia nášho poslaneckého klubu. Príliš som sa spoľahol na podpredsedov, myslel som si, že môžem s nimi rátať, bohužiaľ zabudli, na čo tam sú.

Čo ak sa ukáže, že aj ponuka prémiových miest na kandidátke pre L. Ďuriš Nicholsonovú, ktorá vás často kritizuje a bratislavského župana Juraja Drobu, ktorý vás už raz opustil, nebola dobrá voľba … Mimochodom nie sú ich kandidatúry podvodom na voličoch?

Lucia kritizuje, ale neintriguje. O tom, či má byť v europarlamente alebo v národnej rade, rozhodne volič, to je fér. Je možné, že s ňou ešte prídem do konfliktu, ale nebude chodiť poza môj chrbát.

Ostrý spor ste medzi sebou mali v postoji k migrantom. Aké bude oficiálne stanovisko SaS v predvolebnej kampani?

Že sme proti migrantom. Že sme proti masovej a ilegálnej migrácii. A to zásadné: že o tom, kto bude žiť na území Slovenska budú rozhodovať občania Slovenskej republiky a nie žiadny bruselský úradník alebo premiéri cudzích krajín. Cez svojich volených zástupcov alebo cez referendum.

Tento názor zastávajú všetky krajiny V4 a zjavne s tým má zvyšok krajín EÚ problém. Dali nám to najavo pri rozdeľovaní postov v Európskej komisii …

Lebo si dovoľujeme mať vlastný názor? Tak takýmto problémom budem veľmi rád. Toto sú čo za úvahy, že sklopíme uši, len aby sme nemali problémy?!

Stále platí, že pôjdete do volieb samostatne? Od leta sa toho dosť veľa u vás v strane zmenilo. Prefencie vám padli na polovicu.

Áno, platí.

„Všetci intrigáni sú už preč.“ foto: SITA/Braňo Bibel

Nepripúšťate inú možnosť, ak má byť cieľom výmena súčasnej vlády?

Určite nie, máme hotovú kandidátku.

Model SDK z roku 1998 sa teda nezopakuje?

S nami určite nie. Určite.

Kto je dnes líder opozície? Svojho času ste to boli vy…

Veď máme Trubana (úsmev). Líder opozície je pomýlená funkcia, základná úloha lídra je zodpovednosť za to, čo sa deje v košiari, ktorému lídruje. Ako môže byť niekto zodpovedný za Igora Matoviča alebo Alojza Hlinu? To nejde. Sú to samostatné osobnosti, svojprávne, s vlastným rozumom, názorom a vlastnou politickou silou, ktorá nepramení od lídra, ale od voličov.

Volič to má pomerne zložité, v posledných týždňoch vznikli ďalšie strany. Politológ to vidí ako riziko aj kvôli možnému nárastu extrémistov, ktorí oslovujú ľudí jednoduchými riešeniami…

Aj Kotlebovi už vzniká konkurencia, zachvíľu si s Harabinom skočia do vlasov. Ale to je nepodstatné. Podstatné je, že demokracia u nás funguje. Dôkazom sú tri hlavné piliere, na ktorom je náš systém postavený: Že voľby sú tajné, sčítanie hlasov je korektné a každý si môže relatívne ľahko založiť politickú stranu a nastúpiť s ňou do volieb. A to je výborné.

Do akej miery vnímate obavu prípadných partnerov, že ak ste položili jednu vládu, môžete niečo podobné zopakovať aj v budúcnosti?

Chcete naznačiť, že ja som zodpovedný zato, že Fico je tu osem rokov?

Zato, že v 2012 boli predčasné voľby …

Samotný pád vlády si zavinila samotná Radičová, lebo bola pod veľkým tlakom Mikuláša Dzurindu, ktorý rozoštvával celú koalíciu. Pol roka dopredu sme korektne hovorili, že za euroval nezahlasujeme. Poslanci majú hlasovať podľa svojho svedomia. Alebo sme len figúrky, ktoré hlasujú za to, čo povie Brusel? Potom sa nehrajme na suverénnu krajinu a vyhlásme sa za guberniu. A na posledné štyri roky sa spýtajte Bugára a Procházku. Harakter svojich voličov zradil a Procházka ich sprosto oklamal.