Rizikové povolania, ktoré trápia naše oči. Je medzi nimi aj to vaše?

BRATISLAVA 11. septembra 2017 (WBN/PR) – Aj vám sa často stáva, že si domov z práce prinášate viac ako len pocit, že na dnes už „padla“? Večer vaše oči pravidelne trápi pálenie či nepríjemné rezanie, ničím neobvyklým nie je ani začervenanie či nadmerné slzenie? To môžu byť signály, že aj vaše oči trpia syndrómom suchého oka. Poraďte sa s lekárnikom o liečbe, ktorá vám uľaví.

Vedeli ste, že aj nenápadné občasné začervenanie očí môže byť príznakom, že vaše oči majú problém s nedostatočnou kvalitou či množstvom sĺz? Toto ochorenie oka sa odborne nazýva syndróm suchého oka. Prvými príznakmi sú pálenie, rezanie, pichanie, pocit, akoby im do oka niečo spadlo, majú tzv. pocit cudzieho telesa alebo piesku v očiach či nadmerné slzenie. Neskôr sa objavuje aj začervenanie, výnimočné nie sú ani únava očí, neostré videnie či potreba častejšieho žmurkania.

Ako vzniká syndróm suchého oka

Medzi hlavné fyzické príčiny vzniku patrí vek. „Starnutím dochádza k strácaniu vody, čiže dehydratácii, v bunkách celého tela. Výnimkou nie sú ani sliznice, vrátane oka. Množstvo a kvalita sĺz klesá a u mnohých pacientov sa rozvinie syndróm suchého oka,“ hovorí primárka očného oddelenia Nemocnice sv. Michala, MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD, ktorá sa špecializuje na toto ochorenie. Ďalšími faktormi sú nástup menopauzy, ochorenia imunitného systému či cukrovka. Vznik syndrómu suchého oka tiež býva vedľajším účinkom mnohých liekov, napríklad na alergiu, vysoký krvný tlak či antidepresíva. Problémy majú aj pacienti s rôznymi ochoreniami oka. Rozvinutie syndrómu suchého oka však ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom pracujeme. Sú zamestnania, ktoré vedia naše oči potrápiť viac, ako iné.

Klimatizácia všetko len zhoršuje

Akýkoľvek dodatočný zdroj upravujúci teplotu vzduchu v miestnosti či dopravnom prostriedku, sa podpisuje pod pohodlie a zdravie našich očí. „Suchý vzduch z klimatizácie či kúrenia oči vysušuje a dostavujú sa nepríjemné príznaky. Ak sa nedokážete takýmto priestorom vyhnúť, mali by ste myslieť na zdravie očí a ich dodatočnú lubrikáciu,“ radí primárka MUDr. Hlaváčková.

Ak ste navyše šofér, pracujete s počítačom, nosíte kontaktné šošovky či máte za sebou refrakčnú (laserovú) operáciu očí, mali by ste zbystriť pozornosť.

Práca za počítačom

Ak pracujete s počítačom a večer radi relaxujete pred televíziou, pravdepodobne vám nie sú neznáme niektoré z príznakov syndrómu suchého oka. Čo vlastne spôsobuje vaše ťažkosti? „Problematickou je frekvencia žmurkania. Naše oko, bez toho, aby sme si to uvedomovali, žmurkne v priemere každé 3-4 sekundy, aby dokázalo dostatočne lubrikovať povrch oka. Pri práci za počítačom, čítaní, sledovaní televízie či inej činnosti, pri ktorej je náš pohľad upriamený, sa frekvencia žmurkania znižuje na každých 7-8 sekúnd,“ vysvetľuje MUDr. Hlaváčková. Aj tento malý rozdiel však môže spôsobiť veľké trápenie pre naše oči, pretože slzy nie sú dostatočne rozotierané po povrchu oka a tým sa oko vysušuje.

TIP: obrazovku je vhodné umiestniť tak, aby ste sa na ňu pozerali pod uhlom 45 stupňov – pri tomto uhle pohľadu budú oči viac chránené mihalnicami, a tým sa budú pomalšie vysušovať. Pri práci by ste si mali robiť každú polhodinu prestávku a na 20 sekúnd poctivo požmurkať. Pri práci v noci by počítač či televízia nemali byť jediným zdrojom svetla. Ak nemusíte, používajte pri práci s počítačom či pri pozeraní televízie radšej okuliare ako kontaktné šošovky.

Profesionálni šoféri

Dlhé sústredené pozeranie s nižšou frekvenciou žmurkania predstavuje problém aj pre ľudí, ktorí trávia veľa času za volantom svojho automobilu.

TIP: pravidelné prestávky v jazde by mali byť samozrejmosťou nielen kvôli stuhnutému telu, ale aj únave očí. Každé dve hodiny by ste mali aspoň na pár minút zastať, rozhýbať telo a dopriať chvíľku oddychu očiam.

Práca vo výrobe, v nákupných centrách, kaviarňach s priestorom pre fajčiarov

Suchý klimatizovaný vzduch, intenzívne umelé svetlo či cigaretový dym, vôbec našim očiam neprospievajú. Čašníci, barmani, pracovníci vo výrobných halách aj asistenti v predajniach nákupných centier musia často zápasiť s nepríjemnými príznakmi suchého oka.

TIP: bohužiaľ, zmeniť podmienky pracovného prostredia nie je možné. Čo vám však môže pomôcť okamžite uľaviť sú zvlhčujúce očné kvapky, tzv. umelé slzy.

Po operácii a s kontaktnými šošovkami

Ak máte lekárom predpísané dioptrie, ale okuliare vám nevyhovujú, pravdepodobne nosíte kontaktné šošovky, alebo ste absolvovali refrakčnú (laserovú) operáciu oka. V oboch prípadoch je však pravdepodobné, že sa u vás prejavia príznaky suchého oka. „Každodenné nosenie kontaktných šošoviek vašim očiam neprospieva. Šošovka zabraňuje rovnomernej distribúcii sĺz na povrchu oka, čím vznikajú zle lubrikované miesta, ktoré spôsobujú nepríjemné príznaky syndrómu suchého oka. Ideálnym riešením je lubrikovať oči tzv. umelými slzami, a to 10-15 minút pred aplikáciou šošoviek,“ vysvetľuje primárka MUDr. Hlaváčková. V lekárni už nájdete aj umelé slzy, ktoré si môžete aplikovať aj s nasadenými šošovkami, a to kedykoľvek počas dňa pocítite potrebu.

Syndróm suchého oka je sprievodným javom každej refrakčnej (laserovej) či inej operácie očí. Preto je nutné si v pooperačnom období kvapkať zvlhčujúce očné kvapky, tzv. umelé slzy.

Povinná výbava pre suché oči

